明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

「經濟問題」收酬販毒 3男囚6年4個月

【明報專訊】兩名廚師及一名患情緒病男子於2023年協助陌生人分拆估計市值逾1600萬元的80公斤草本狀大麻，以換取約1000至2萬元報酬。3人昨於高院承認一項販運危險藥物罪。法官陳嘉信引述辯方書面求情陳辭稱，案發時3名被告分別面對賭債及「新冠疫情下收入大減」等經濟問題。陳官稱，考慮到涉案毒品分量，加上3人及時認罪，判處3人監禁6年4個月。

被告依次為陳浩賢（現27歲，廚師）、梁嘉豪（34歲，廚師）、莊少鵬（34歲，無業），同承認一項販運危險藥物罪。控罪稱，他們於2023年5月25日在觀塘越聯工廠大廈某單位非法販運危險藥物，即79.988公斤草本狀大麻。

均無毒癮 收1000至2萬拆分大麻

控方稱，3名被告都沒毒癮。陳官引述辯方書面求情陳辭稱，陳因疫情收入大減面對經濟問題，梁因賭博而需還債，莊則受情緒病困擾。陳官以9年6個月為量刑起點，經認罪扣減後，判3人監禁6年4個月。

案情稱，警方2023年5月25日凌晨在觀塘越聯工廠大廈截查被告陳浩賢，但陳迅速走進大廈內某單位並嘗試關門。警員進入單位後，發現梁嘉豪在內，現場有160包共重79.988公斤的草本狀大麻；陳及梁被捕。經調查後，警方拘捕協助運送草本狀大麻到涉案大廈的莊少鵬。

在警誡錄影會面下，陳稱在酒吧遇上叫「多仔」的人，陳需要金錢，故答應替「多仔」分拆草本狀大麻以換取1.5萬至2萬元報酬。陳聘請舊同事梁嘉豪到場幫忙，並答應向他支付1000至2000元。陳稱，草本狀大麻被放在紙箱內，以急凍魚類掩飾。莊在警誡下稱，透過病友認識「多仔」，答應替對方運貨以換取1.5萬元報酬。梁及莊均稱，被捕時仍未收到報酬。

【案件編號：HCCC 449/24】

相關字詞﹕高等法院 大麻 販運危險藥物

上 / 下一篇新聞

兩機構平安卡考試出事 罰停課半年 街工導師泄題 婦女中心協會監考未盡責
兩機構平安卡考試出事 罰停課半年 街工導師泄題 婦女中心協會監考未盡責
議員關注首長責任制獨立度 楊何：敘用委會公正
議員關注首長責任制獨立度 楊何：敘用委會公正
食肆露天位獲批率四成 中位數逾一年
食肆露天位獲批率四成 中位數逾一年
保險代理：郭鳳儀父曾稱晤女兒 「處理潛逃者財產」案開審 友邦無批確認保單轉名
保險代理：郭鳳儀父曾稱晤女兒 「處理潛逃者財產」案開審 友邦無批確認保單轉名
趁醉姦初識女子 市場經理囚5年半
趁醉姦初識女子 市場經理囚5年半
啟業邨塌樹擊暈印傭 樹藝師料涉樺加沙損傷
啟業邨塌樹擊暈印傭 樹藝師料涉樺加沙損傷
李偲嫣子爭執砍人缺席聆訊 認罪囚26月
李偲嫣子爭執砍人缺席聆訊 認罪囚26月
玩具槍癡脫藏械罪 官：未證識分真假
玩具槍癡脫藏械罪 官：未證識分真假
港怡日間醫療中心開幕 AI輔助會診 AR為客導航
港怡日間醫療中心開幕 AI輔助會診 AR為客導航
開學後逾250校爆流感 9學童併發症入院
開學後逾250校爆流感 9學童併發症入院
涉招攬傀儡代理及投保人騙佣300萬 警長等6人今提堂
涉招攬傀儡代理及投保人騙佣300萬 警長等6人今提堂
黃金周逾162萬旅客 旅議會：非常滿意市况
黃金周逾162萬旅客 旅議會：非常滿意市况
欠薪定罪傳票倍增 平均罰款降
欠薪定罪傳票倍增 平均罰款降
東涌東站再爆物料風波 牆身鋼橋採未審批螺絲
東涌東站再爆物料風波 牆身鋼橋採未審批螺絲
斷供居屋被匯豐入稟收樓 鄺球不挑戰
斷供居屋被匯豐入稟收樓 鄺球不挑戰
黑人分析師告歧視案 匯豐申剔除申索1月訊
黑人分析師告歧視案 匯豐申剔除申索1月訊
「民主建國聯盟」 15歲成員擬認罪
「民主建國聯盟」 15歲成員擬認罪
89歲吳伯國慶涉煽動被捕
89歲吳伯國慶涉煽動被捕
海心公園疑犯還押12月訊
海心公園疑犯還押12月訊
搭心聲電車散散心 摸索情緒尋精神共鳴
搭心聲電車散散心 摸索情緒尋精神共鳴
周內兩「走犯」 警：看管程序足
周內兩「走犯」 警：看管程序足
活在灣區：內地用雙幣卡簽帳 現金回贈可逾9%
活在灣區：內地用雙幣卡簽帳 現金回贈可逾9%
港自研預製件組裝機械人 西沙地盤採用
港自研預製件組裝機械人 西沙地盤採用
每部機械人定價55萬元
每部機械人定價55萬元
【Emily】建議北都街道徵名 「李家超道」點睇? 吳秋北：有貢獻嘅可考慮
【Emily】建議北都街道徵名 「李家超道」點睇? 吳秋北：有貢獻嘅可考慮
【Emily】Bar Leone榮登世一酒吧 創辦人：係香港嘅驕傲
【Emily】Bar Leone榮登世一酒吧 創辦人：係香港嘅驕傲
【Emily】工展會搞DJ打碟賽 揀歌要「乾淨」
【Emily】工展會搞DJ打碟賽 揀歌要「乾淨」
【Emily】警隊員佐級會48周年 林志偉交棒
【Emily】警隊員佐級會48周年 林志偉交棒
【Emily】長者憑券食平Tea 孫玉菡試雪菜肉絲
【Emily】長者憑券食平Tea 孫玉菡試雪菜肉絲
【Emily】盲盒要規管? 丘應樺引述9條例答
【Emily】盲盒要規管? 丘應樺引述9條例答