「經濟問題」收酬販毒 3男囚6年4個月

被告依次為陳浩賢（現27歲，廚師）、梁嘉豪（34歲，廚師）、莊少鵬（34歲，無業），同承認一項販運危險藥物罪。控罪稱，他們於2023年5月25日在觀塘越聯工廠大廈某單位非法販運危險藥物，即79.988公斤草本狀大麻。

均無毒癮 收1000至2萬拆分大麻

控方稱，3名被告都沒毒癮。陳官引述辯方書面求情陳辭稱，陳因疫情收入大減面對經濟問題，梁因賭博而需還債，莊則受情緒病困擾。陳官以9年6個月為量刑起點，經認罪扣減後，判3人監禁6年4個月。

案情稱，警方2023年5月25日凌晨在觀塘越聯工廠大廈截查被告陳浩賢，但陳迅速走進大廈內某單位並嘗試關門。警員進入單位後，發現梁嘉豪在內，現場有160包共重79.988公斤的草本狀大麻；陳及梁被捕。經調查後，警方拘捕協助運送草本狀大麻到涉案大廈的莊少鵬。

在警誡錄影會面下，陳稱在酒吧遇上叫「多仔」的人，陳需要金錢，故答應替「多仔」分拆草本狀大麻以換取1.5萬至2萬元報酬。陳聘請舊同事梁嘉豪到場幫忙，並答應向他支付1000至2000元。陳稱，草本狀大麻被放在紙箱內，以急凍魚類掩飾。莊在警誡下稱，透過病友認識「多仔」，答應替對方運貨以換取1.5萬元報酬。梁及莊均稱，被捕時仍未收到報酬。

【案件編號：HCCC 449/24】