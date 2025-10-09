東涌東站再爆物料風波 牆身鋼橋採未審批螺絲

東涌東站工程8月被揭車站設備房間使用了冒充德國品牌「YTONG」的「Beijing YiTong（北京伊通）」冒牌磚，港鐵其後報警稱懷疑工程承建商提交虛假文件。本報昨向警方查詢冒牌磚事件調查進度，警方稱案件已列作「懷疑詐騙」，由新界南總區重案組續跟進。

合約沒限品牌 用前須審批

據了解，同一工程合約近日被發現部分工序使用的螺絲及螺栓有問題，承建商安裝月台層牆身的防火板時使用了一批未知品牌、未經港鐵審批的自攻螺絲；而連接車站大堂及兩個出入口的行人天橋鋼架結構，在內地生產安裝時亦使用了未經審批的螺栓。

消息稱，港鐵於合約並沒就螺絲及螺栓指明品牌或製造商，符合技術要求便可，但使用前須經港鐵審批，今次承建商無申請審批已自行使用。據悉，今次是港鐵在事後主動發現事件。

港鐵發不合格書促糾正

港鐵無回應具體涉及多少物料未經審批、所涉工程範圍，以及是否再涉虛假文件等，僅稱已就未按既定程序提交審批而向承建商發出「不合格通知書」糾正，強調港鐵有持續派員視察工程有否依照預先批准的施工流程規範進行，又稱兩位置的工序未到交付階段，會繼續監察，事件亦不影響東涌東站整體工程進度。東涌東站預計2029年竣工。

田北辰促罰承建商停賽

田北辰認為事態嚴重，先是有人用冒牌貨通過審批，現在更直接繞過審批自行用物料施工，有理由相信承建商過程中蓄意隱瞞，即使物料通過安全測試，做法仍不可接受。他認為，工程接連出問題，港鐵不能放過承建商，應罰款及罰其3個月至半年不得參與港鐵工程投標。

曾任港鐵工程師的立法會議員張欣宇指出，港鐵審批物料需時不會很長，事件中螺絲及螺栓實際上符合要求，相信非偷工減料，故不存在貪快及省成本問題，估計事件較可能涉及港鐵與承建商管理混亂有關，尤其鋼橋是在內地預製再運港，理應港鐵、承建商、顧問公司均曾簽收，應檢討為何無人發現物料未經審批。他續稱，螺絲及螺栓均屬影響結構穩定的部件，有一定風險，建議港鐵日後善用管理工具，規定要有照片核實已完成指定流程才可進行下一工序。