港自研預製件組裝機械人 西沙地盤採用

明報記者 薛偉傑

新輝建築創科有限公司創新經理廖家榮表示，一般人未必知道，新鴻基地產發展有限公司（0016）其實是一家「一條龍」和垂直整合程度很高的地產發展商。例如，集團早在1974年就成立了自己的承建商──新輝（建築管理）有限公司。而新輝（建築管理）旗下又有多間全資附屬公司和同系附屬公司，分別負責各種建材和建築機器等業務。

至於新輝建築創科，則是新輝（建築管理）旗下的初創科技公司，成立於2021年，也成為了科技園的培育公司，專門研發一些適合應用於本地建築業的創新科技解決方案，以提高施工的效率和安全等。

預製件愈來愈重 增工傷風險

新輝建築創科近年研發成功的產品包括：實時棚架安全監測系統，用於監測斜坡和地下工程有無傾瀉或倒塌風險的土力監測系統，以及應用於住宅樓盤的預製件組裝機械人。其中，預製件組裝機械人更加是極少本地承建商有使用的。

廖家榮解釋，他們希望提供預製件組裝機械人來輔助工人，是因為建造業的趨勢是，預製件愈來愈大件，愈來愈重。即使是多名工人一起搬抬組裝，時間久了，也難免會覺得疲累，以及增加工傷風險。

港地盤小單位多 外地機械人不合用

他們以往也曾經考慮，從內地或者外國引入現成的預製件組裝機械人。但卻發覺，歐美很少像香港這樣一個地點就興建至少一千幾百個住宅單位，當地也很難找到預製件組裝機械人。

至於內地，雖然已經有多款預製件組裝機械人，但都有一些缺點。例如，有部分體積偏大，不大適合應用於香港比較狹小的住宅樓盤。有一些則性能設計過分簡化，運輸預製件和升起預製件居然要分開兩部機械人來負責。因此，該公司最後用了一年多來自行研製出預製件組裝機械人。而新鴻基地產位於西沙的樓盤，則成為第一個採用其預製件組裝機械人的地盤。該公司透過內地的代工廠，至今已生產了超過15部預製件組裝機械人。新鴻基地產計劃，位於古洞和下高埔的兩個樓盤地盤，將來也會採用其預製件組裝機械人。

充滿電後最長可使用15小時

這款預製件組裝機械人共有4個夾，分佈在兩邊。其中一邊的2個夾比較小，另一邊的2個夾則大得多。採用這種大小夾設計，是為了方便組裝工作而又安全。當工人組裝預製件時，會使用有線遙控器來調整機械人夾起預製件的位置和角度等。然後，先打開其中一邊的小夾，將預製件推近已組裝的部分，但另一邊的大夾仍然牢牢地抓緊預製件。最後才微調位置，將預製件推前嵌上已組裝的部分，鬆開大夾，但這個最後工序有可能需要工人協助扶正對準。

廖家榮表示，雖然仍然需要工人操作或扶正，但這款預製件組裝機械人已經負起了絕大部分吃力的工作。他解釋，若要不經人手，完全由機械人來自動精確對接組裝預製件，並非技術上不可行。但機械人的研發投資和造價將會高很多，研發時間也會長很多，新鴻基地產的多個地盤也可能等不及。

所以，為了平衡研發時間、研發投資、造價以及地盤的迫切使用需求等眾多因素，決定採用現時這種設計。他認為，現時的有線遙控器的介面也十分直觀和易用，實際上，工人在最後階段也無需使用很多力來協助扶正對準。

現時，這款預製件組裝機械人最高負載為180公斤；充滿電之後，最長可以使用大約15小時。以地盤通常每日開工大約10小時計，已足夠應付一日工作有餘。保守估計，使用這款預製件組裝機械人之後，組裝效率提高了大約15%至20%，最重要的是減低工人的疲勞和工傷風險。

另外，這款預製件組裝機械人早前已分別在香港和內地獲得一項專利，同時亦正在外國申請專利。至於研發投資，大約是低7位數字，不算太多。不過，現時有些混凝土牆預製件的重量已經上升至230多公斤。所以，該公司最新亦研製了一個改良版的預製件組裝機械人，將最高負載提高至230多公斤，現時正在進行測試。