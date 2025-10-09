明報新聞網
活在灣區：內地用雙幣卡簽帳 現金回贈可逾9%

【明報專訊】港人北上消費成風，愈來愈多本港信用卡提供北上消費優惠，惟部分提供優惠的信用卡於內地交易或涉手續費及匯兌損失。相較之下，不涉匯率及境外簽帳手續費，兼備較高現金回贈的雙幣信用卡，所提供的限時推廣優惠較為吸引，計及常設回贈後個別雙幣卡提供現金回贈可逾9%，惟要留意相關回贈或設上限。

明報記者 劉敬華

最近本港信用卡為迎港人北上消費潮流，相繼推出北上簽帳優惠，匯豐信用卡「最紅簽帳獎賞-中國內地」便是其中之一，即日起至今年12月底止，每階段（階段2由10月1日至12月31日），以匯豐信用卡於內地累積合資格簽帳滿5000港元等值或以上，當中的合資格餐飲簽帳可享額外3%「獎賞錢」回贈；以匯豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡於內地累積相同金額的合資格簽帳，當中的合資格餐飲簽帳可享額外5%「獎賞錢」回贈。

不涉匯價 無外幣簽帳手續費

假設以匯豐Visa Signature卡於內地就餐飲簽帳，持卡人若已將「最紅自主獎賞」的額外5倍「獎賞錢」倍數集中於「賞世界」（海外、內地及澳門簽帳）簽帳類別，其「最紅自主獎賞」的「獎賞錢」回贈達2.4%，加上所有簽帳類別的額外1.2%「獎賞錢」回贈後，以該卡於內地簽帳的「獎賞錢」回贈便可達3.6%，再加上於內地簽帳滿指定金額後獲取的「最紅簽帳獎賞-中國內地」優惠之3%「獎賞錢」回贈，合計「獎賞錢」回贈可達6.6%。要留意的是，匯豐Visa Signature卡為港元信用卡，該卡會就每項以非港元的信用卡交易，徵收交易額1.95%的外幣交易費用，即扣除此費用後，於內地作餐飲簽帳計及上述推廣優惠的淨回贈率則為4.65%，還要留意由於相關內地簽帳於誌帳時將以港元結算，或涉匯率差價。

雖然近年人民幣匯價相對穩定，內地簽帳以港元結算的匯率差價不會太大，但若選擇以既可提供限時內地簽帳優惠，兼可長期提供較高現金回贈，且以人民幣結算的雙幣信用卡，由於簽帳不涉匯價及外幣簽帳手續費，所提供的優惠自然更加吸引。再以上述優惠為例，假設改以匯豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡於內地作餐飲簽帳，持卡人同樣已將該卡的「最紅自主獎賞」的額外獎賞倍數集中於賞世界，以獲取2.4%「獎賞錢」回贈，加上該卡於內地以二維碼或流動支付付款所獲2%的回贈，以及滿足簽帳額要求後獲取的「最紅簽帳獎賞-中國內地」優惠之5%「獎賞錢」回贈，合計「獎賞錢」回贈可達9.4%，由於該卡可以人民幣結算，相關簽帳不涉外幣交易費用及匯價。

部分優惠需先登記設上限

又如信銀國際大灣區雙幣信用卡的人民幣及雲閃付App簽帳高達10%現金回贈優惠，即日起至今年12月底，憑卡作合資格人民幣簽帳及/或合資格雲閃付App簽帳，可獲4%現金回贈，若相關的人民幣單一簽帳逾4000元人民幣，可同時獲額外6%現金回贈，即合計人民幣簽帳回贈可達10%，同樣不涉外幣簽帳手續費及匯率。優惠雖吸引，但也要留意其他優惠條款，如要事先登記優惠，又或回贈是否設上限，以上述的信銀國際大灣區雙幣信用卡人民幣簽帳10%回贈優惠為例，該優惠每月最高可獲的額外現金回贈為400港元。又如匯豐信用卡「最紅簽帳獎賞-中國內地」優惠，其中一個獲得優惠條款為持卡人須於推廣期內在匯豐Reward+應用程式登記該優惠，於此優惠下，以匯豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡於內地作餐飲簽帳可享之5%「獎賞錢」回贈，回贈上限為每階段最高可獲500港元「獎賞錢」。

相關字詞﹕大灣區GBA專題 北上 信用卡優惠 活在灣區

