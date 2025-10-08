關口完稅煙貼藍標籤 海關關長信難偽造

前日起試行3月 打擊白牌煙

完稅煙標籤制度去年底完成顧問研究。海關關長陳子達在now新聞台節目《大鳴大放》表示，標籤採用兩方面高防偽特徵，其一是數碼防偽特徵，數碼防偽經二維碼掃描便可準確獲悉該煙是否已完稅，以及生產線等資訊；其二是採用物理防偽特徵，影印時會令標籤變得模糊，並出現彩虹色帶，故一般難以印刷仿製完稅標籤，有信心能識別完稅標籤真偽。

新修訂的《應課稅品條例》上月19日生效，售價低於法定煙草稅價格的煙必須證明已課稅，否則會被推定為未完稅煙。海關預計，明年第四季實施首階段完稅煙標籤制度，2027年第二季則會全面實施。陳子達期望，當局在先導計劃的實際操作環境中，了解技術的可行性，並讓業界和市民認識新措施；又引述多個本地煙草生產商，稱有能力配合先導計劃，未來數月會進行在每包煙貼上標籤的工作。

黃金周巡藥房海味舖

海關：不良手法有收斂

今個國慶黃金周，海關派員到旅遊旺區巡查藥房等商戶。截至前日，海關「快速行動隊」出動1次，較過去兩年同期分別6次及7次為少。

陳子達認為，不良營商手法有收斂，宣傳工作亦有效。海關昨回覆查詢時稱，今年首9個月接獲319宗舉報，涉藥店關於參茸海味或中藥材價格單位標示不清（俗稱「斤両錢」手法）或影射藥物，而「快速行動隊」首9月已處理97宗上述投訴。