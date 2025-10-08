報考AO增3% 340人爭一位

政府上月開始年度聯合招聘，包括聘請40個AO及100個二級行政主任（EO），招聘目標人數均比上年度減少。以本年度接獲1.36萬份申請計算，即每340人爭一個AO職位，上年度則接獲1.33萬份申請，爭50個AO職位。公務員事務局表示，今年申請AO職位的人數，為2021/22年度以來最多。

EO接1.83萬申請 183人爭一位

至於EO職位亦有類似情况，今年度接獲申請共1.83萬份，惟擬聘用人數由上年度的200人，減半至100人，以此計算，即183人爭一席位；上年度接獲申請約1.84萬份，92人爭一位。

今年度聯合招聘人數連續第3年超過2萬，公務員事務局長楊何蓓茵表示，申請踴躍反映不少應屆畢業生及大學三年級學生均有投身政府及為民服務的意願，並感謝團隊努力推廣聯合招聘。

合資格申請人將於11月29日參加在香港或7個香港以外城市舉行的聯合招聘考試（JRE），楊何蓓茵期望考生在未來的一個多月好好備戰JRE，並在應考時得心應手，日後攜手為市民提供優質高效的公共服務。