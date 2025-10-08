醫健通擬擴中西醫互通資料 學者倡先准查病人用藥及X光

明報記者 陳展棋

本港目前僅容許中醫透過醫健通閱覽小量病人資料，包括病人藥物敏感資訊。業界消息稱，政府上月底就擴大醫健通中西醫可互通範圍完成諮詢業界，當局上周向立法會提交文件指出，擬適度擴大互通資料範圍，香港中醫醫院今年12月起分階段投入服務時，可逐步落實促進互通醫健通中西醫的資料。

政府上月完成諮詢業界

中醫醫院年底逐步落實

黃韻婷接受本報訪問稱，開放數據互通初期，可先讓中醫師讀取最影響診療安全的病歷資料，例如X光及影像學報告、主要化驗指標、重要藥物，開放一至兩年後可讓中醫師查閱病人更多病歷紀錄，但因應中西醫各自角色授權查閱，避免過於敏感或與病情無切身關係的紀錄被披露，強調開放醫療紀錄目的是中西醫之間有效對接和溝通。

指病人無病歷求醫易生危險

黃稱，部分中西藥之間或有相互作用，有少數病人「咩（病歷）都無」下向中醫師求醫，易生危險；本港曾有案例有病人服避孕藥後接受中醫師針灸後，因深層靜脈血栓離世，該案需召開死因庭，認為擴大讓中醫師閱覽醫健通的病人資料，可保障安全。

黃稱，目前醫管局、本地大學的數據庫均有貯存中西藥使用數據，惟普遍中醫師仍按照各自方法搜尋藥物資料，建議擴大醫健通數據互通後，由政府主導購入數據庫版權並開放使用，讓中西醫了解新藥特性。她稱， 以往中西醫不了解各自治療情况，或覺中醫很危險，隨着病歷互通，可以「無咁保守停晒所有中藥」。

政府擬年底前公布《中醫藥發展藍圖》，包括制定中西醫臨牀參考概覽，推動中西醫協作。黃韻婷說，晚期癌症患者可尋求不同治療選項，包括透過中醫紓緩治療，但需視乎病况，舉例同是乳癌晚期患者，如有癌症大範圍轉移及嚴重骨痛，中醫師不能再施針灸，但若只有輕微骨轉移而肌肉疼痛非腫瘤所致，針灸可減輕痛楚，希望設立中西醫協作治療的臨牀路徑。

醫衛界立法會議員醫生林哲玄認為，醫健通診斷、藥物等資訊可按「知情原則」開放互通，下一步是可透過訂立指引，令中西醫準確了解各自藥物特性。選委界議員、註冊中醫師陳永光說，醫健通互通可免卻骨折病人重複於中、西醫照X光時間，中醫師運用醫療數據「有權亦有責」，需承擔專業責任。