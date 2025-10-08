精神病患寬敞戶 獲房署暫緩調遷 天恩邨事件報道同月 第二度遞青山醫院求情信

明報記者 蔡穎琳

房署：續情理兼備 程序更人性化

房屋署續說，會繼續秉持情理兼備做法，在程序上更加人性化，確保公屋資源用得其所的同時，在執行工作上更細心聆聽，理解和關懷特殊情况租戶的需要。

文文（化名）2005年起出現婚姻問題，稱精神狀况轉差，2015年一度入住青山醫院，其後一直需覆診，又曾與當時的丈夫爭執，遭對方持刀割傷，事件為她造成心理創傷，直至兩年後離婚，文文與一對子女獲准續住新界西4人公屋單位，文文亦外出上班，並視工作為精神寄託。

2024年4月，女兒成家立室而遷出單位，文文遂辦理除名手續，被房署職員告知她與兒子居住4人單位，成為「寬敞戶」，須遷至2人單位。她於同年10月獲房委會致函通知首次公屋編配，同屬新界西，與現居屋邨有距離，惟當時兒子在讀書進修，未有能力負擔搬遷費。

文文憶述，接到房委會信件後出現手震及心跳加速，「社區支援、朋友在這裏，突然間要我離開，我是很害怕」。今年2月她向青山醫院醫生表達情况，醫生提供信件，內容指文文現因居住狀况感到壓力，擔心任何突如其來的變化，因而變得焦慮；醫生在信中表示文文的請求合理，但強調交由相關房屋部門決定如何處理。

事主冀一年思考調遷 醫生信指請求合理

但今年9月16日，房委會再致函文文通知編配結果。同月26日青山醫院醫生再發證明信，稱醫生鼓勵文文思考何時改變居住狀况，文文建議需一年時間再討論，醫生在信中稱文文的請求合理，重申由房屋部門決定如何處理個案。文文泣訴，原以為自己能接受搬遷，但其後在深夜出現幻覺，更曾萌生自殺念頭，亦難料自己一年後精神狀况是否適宜搬遷。

精神病復康者家屬自助組織「家盟」政策關注組成員陳女士稱，精神病患康復過程需生活穩定，建議房署應讓文文有心理準備，先了解患者精神狀况，再視乎情况商討調遷。

據目前「寬敞戶」調遷安排，當住戶人數在現居室內樓面面積超出指定標準（見表），須遷至合適面積標準單位，例如2人家庭居住逾35平方米（約377平方呎）的公屋單位，即屬寬敞戶；逾452平方呎屬「優先處理寬敞戶」，後者會獲最多3次公屋編配機會，若3次機會皆拒會收到「遷出通知書」。

梁文廣：暫緩調遷罕見 黃碧如：房署職員更敏感

房委會委員兼立法會議員梁文廣表示，曾有「寬敞戶」因特別理由而遷至同屋邨的小單位，很少聽聞「寬敞戶」能暫緩調遷，上述個案屬罕見。

被問到是否與天恩邨事件有關，房委會資助房屋小組主席黃碧如說，房署職員一直並非只按規則辦事，不過可能因今年一些個案，「令同事更加敏感」，上述個案體現房署更人性化。至於應否准許有精神病等健康理由者從「寬敞戶」名單剔除，她說，殘疾人士有特別護理需要；但長期病患則未必需要較寬敞的住所配合治療。