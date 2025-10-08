明報新聞網
港聞

港聞一

黃金周內地客疫後新高 崔定邦：有稱體驗改善

【明報專訊】一連8日國慶黃金周今踏入最後一天，據入境處截至昨晚9時數字，黃金周首7日累計128.5萬人次內地訪客入境，是新冠疫情後恢復通關以來數字最多的一年（見圖）。前年及去年國慶黃金周分別為期8天及7天，整體內地訪客入境人次分別為109.2萬及121.7萬，今年黃金周未完，已超越上兩年數字。香港旅遊促進會總幹事崔定邦稱，今年黃金周旅客消費氣氛改善，料與過夜客數目增加有關，他又引述訪港旅客稱今次來港旅遊體驗改善。

崔定邦向本報稱，據他觀察，每逢內地長假，內地旅客傾向到較遠城市旅遊，今個國慶黃金周有更多來自北京等中長途旅客訪港，故較平日有更多內地旅客選擇在港過夜，多間酒店入住率達九成，情况不錯。他說，與去年相比，不少旅客反映在港旅遊體驗改善，例如餐廳服務提升，他估計與飲食業外勞逐步到位、紓緩前線人手壓力有關。香港餐飲聯業協會會長黃家和認為，業界服務改善，亦與兩年前起業界與旅遊界聯同政府推行禮貌運動有關。

稱景點人流疏導改善

今年是恢復通關後第三個國慶黃金周，崔定邦說，內地旅客來港模式已大致可確定由以往「購物主導」轉為着重深度體驗和城市觀光。今年五一黃金周本港多處景點擠擁、需時輪候，事隔5個月，本港再迎來大批內地客，崔認為今次景點人流疏導改善，舉例東壩沒出現嚴重交通擠塞或旅客滯留；旅客輪候天星碼頭情况亦較上次緩和，相信與部分旅客選擇「錯峰」避開人流有關，同時巴士公司設過海開篷巴士路線作另外旅遊選擇，亦有助分流。

至於如何平衡景點的旅遊及保育需要，崔定邦認為不論是東壩、橋嘴島等，均可考慮從交通流量着手，視乎景點容量上限，限制小巴或街渡班次，令景點人流不會過度擁擠。

餐飲生意升一成 零售銷情佳

黃家和稱，今次黃金周來港遊客數量較去年增加，很多個單日都達20萬人次，整體餐飲業生意按年升10%，估計整個黃金周日均餐飲業生意額近3億元。他說，節慶活動例如國慶煙花、中秋綵燈會、大坑舞火龍等都帶旺當區生意，建議當局可針對每區辦大型活動，進一步助各區吸引人流。

零售界立法會議員邵家輝認為，與去年國慶黃金周相比，今年人流更暢旺、旅遊旺區人頭湧湧，包括化妝品、金飾等零售銷情比去年好，而今年內地國慶假期與中秋重疊，本港節日氣氛濃厚，有助吸引旅客。

