港聞

港聞一

MiC分兩類 簡屋採鋼結構安裝快

【明報專訊】組裝合成（MiC）建築法透過「先裝後嵌」概念，在廠房預製組件，再到現場安裝，這種建築法也有不同的結構類型，包括混凝土結構MiC，以及鋼結構MiC。現時已落成或正興建的簡約公屋均採用鋼結構MiC。

綜合資料，混凝土結構MiC組件預製流程從模具設計開始，再綁紮鋼筋及預埋管線，其後合模，再澆灌混凝土製作組件，拆除模板後便會為組件作養護及裝修。鋼結構MiC則需先焊接鋼結構框架、預製混凝土樓板、續以保溫防火材料填滿框架外圍，其後可作外牆及室內裝修，待裝修完成後安裝屋宇設施，其後包裝運送。

兩類預製組件應用也有不同，以建築科技公司鋁遊家製造的兩類組件為例，其網站標明混凝土結構MiC專為永久建築開發，可用於建造40層高的樓宇；至於鋼結構MiC則最高可建30層，現場安裝較快速。

需定期打開結構檢查

何永賢：流轉快易抽查

房屋局長何永賢前日出席立法會房屋事務委員會會議，回應議員謝偉俊關於MiC維修保養問題時稱，房委會採用混凝土結構MiC與傳統公屋無異，至於簡約公屋則採用鋼結構MiC，需定期打開結構、檢查接合位及螺絲，而考慮到簡約公屋流轉率快，相對容易做到抽查，當局在選擇方式時已思考得相當清楚。

