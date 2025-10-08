建築署：剪螺絲小欖最多 擴接孔柴灣最多 簡屋補救仍審視 最壞全拆重裝

屬次批項目 署方：首批沒揭問題

涉事小欖樂安排、屯門欣寶路及柴灣常安街項目均屬第二批簡約公屋項目。建築署昨回覆本報稱，在首批項目中並沒發現同類問題，重申現時發現的屬現場施工問題，與組裝合成組件沒任何關連。

建築署發現，該3個項目均出現螺絲被剪短及鐵板連接螺絲孔被擴大，暫已檢查三四成組件，發現4000個螺絲中有6%（240個）被剪短，約2000個鐵板連接螺絲孔中有約兩成（400個）被擅自擴大。3個項目採組裝合成建築法（MiC）建造，涉逾1.1萬個單位。

署長：不解部分扭得入仍剪短

李翹彥昨在電台節目稱，目前小欖項目有最多螺絲被剪短、柴灣項目則有最多鐵板連接螺絲孔被擴大，出問題的情况分散，未有集中於某處出現；檢查中發現部分螺絲即使「扭得入」仍被剪短，對此感不解。他說倘螺絲被剪短而沒鑽入原定深度，會影響結構，屬目前最大關注，一定要求承建商做好，現仍審視承建商的修補方案，料最壞情况是將所有組件拆下檢查再重裝。

政府顧問揭發 稱監管機制有效

至於事件成因是個別工人、系統或組件問題，李稱屬調查方向；組件設計由承建商提交，經確認才採用，組件在廠房製成後經認證始運送來港，若施工遇問題，並非不容任何更改或調整，惟不能未與結構工程師或署方商討便擅自改動。他提到現時監管有三層，包括涉事承建商、承建商的結構工程師及政府聘用顧問公司的監工，今次由政府顧問公司揭發，認為機制行之有效，惟同意如更早發現問題更好。

翻查資料，首批簡約公屋中，啟德世運道項目的承建商為中建香港，MiC預製組件供應商為中建海龍。第二批項目包括上述3個項目及馬鞍山項目所用組件，均由建築署集中採購，由「中建科工綠色科技-鋁遊家聯營」承造（見表）。

業界料涉工地管理無關貨源

建造業總工會理事長周思傑稱，不同廠家均有其監管組件質量的方法，傾向相信事件與工地管理問題有關。建造業分包商聯會會長伍新華稱，採購方式與組件質素屬兩回事，組件出廠前承建商會派員到廠房檢查，確保無問題始發貨，使用同樣組件的馬鞍山項目未見有問題，反映貨源未必與事件有關。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676