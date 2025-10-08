明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

建築署：剪螺絲小欖最多 擴接孔柴灣最多 簡屋補救仍審視 最壞全拆重裝

【明報專訊】「安保－俊和聯營」承建的3個簡約公屋工地出現螺絲被剪短等施工問題，建築署已成立獨立調查專隊調查，目標一個月內完成報告。建築署長李翹彥昨日披露，目前小欖項目有最多螺絲被剪短、柴灣項目則有最多鐵板連接螺絲孔被擴大，署方仍在審視承建商的修補方案，但強調螺絲影響結構，一定要求承建商做好，料最壞情况是花4至5個月將所有組件拆下檢查再重裝。

屬次批項目 署方：首批沒揭問題

涉事小欖樂安排、屯門欣寶路及柴灣常安街項目均屬第二批簡約公屋項目。建築署昨回覆本報稱，在首批項目中並沒發現同類問題，重申現時發現的屬現場施工問題，與組裝合成組件沒任何關連。

建築署發現，該3個項目均出現螺絲被剪短及鐵板連接螺絲孔被擴大，暫已檢查三四成組件，發現4000個螺絲中有6%（240個）被剪短，約2000個鐵板連接螺絲孔中有約兩成（400個）被擅自擴大。3個項目採組裝合成建築法（MiC）建造，涉逾1.1萬個單位。

署長：不解部分扭得入仍剪短

李翹彥昨在電台節目稱，目前小欖項目有最多螺絲被剪短、柴灣項目則有最多鐵板連接螺絲孔被擴大，出問題的情况分散，未有集中於某處出現；檢查中發現部分螺絲即使「扭得入」仍被剪短，對此感不解。他說倘螺絲被剪短而沒鑽入原定深度，會影響結構，屬目前最大關注，一定要求承建商做好，現仍審視承建商的修補方案，料最壞情况是將所有組件拆下檢查再重裝。

政府顧問揭發 稱監管機制有效

至於事件成因是個別工人、系統或組件問題，李稱屬調查方向；組件設計由承建商提交，經確認才採用，組件在廠房製成後經認證始運送來港，若施工遇問題，並非不容任何更改或調整，惟不能未與結構工程師或署方商討便擅自改動。他提到現時監管有三層，包括涉事承建商、承建商的結構工程師及政府聘用顧問公司的監工，今次由政府顧問公司揭發，認為機制行之有效，惟同意如更早發現問題更好。

翻查資料，首批簡約公屋中，啟德世運道項目的承建商為中建香港，MiC預製組件供應商為中建海龍。第二批項目包括上述3個項目及馬鞍山項目所用組件，均由建築署集中採購，由「中建科工綠色科技-鋁遊家聯營」承造（見表）。

業界料涉工地管理無關貨源

建造業總工會理事長周思傑稱，不同廠家均有其監管組件質量的方法，傾向相信事件與工地管理問題有關。建造業分包商聯會會長伍新華稱，採購方式與組件質素屬兩回事，組件出廠前承建商會派員到廠房檢查，確保無問題始發貨，使用同樣組件的馬鞍山項目未見有問題，反映貨源未必與事件有關。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞