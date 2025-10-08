明報新聞網
港聞

港聞二

【Emily】勸喻外籍「protect the 珊瑚！」 漁護職員紅出橋嘴島

【明報專訊】環保團體綠色和平發現國慶黃金周期間，有遊客喺西貢橋嘴島亂拋垃圾、捉海膽海星，仲喺浮潛時著住鞋踩珊瑚，其後一連幾日有漁護署人員到場派傳單，提醒遊人保護環境，噚日有電視台拍到漁護署職員中英夾雜咁勸喻外籍人士「protect the 珊瑚」，影片喺社交平台廣傳，綠色和平隨即發起聯署，要求「protect the郊野」。

環團即「抽水」發保育聯署

內地黃金周為橋嘴島帶來大量人流，漁護署過去幾日到場提醒唔好破壞珊瑚、唔好執拾及傷害野生動物。噚日now新聞片段中，一個漁護署職員派傳單畀一個外籍人士，呼籲佢「protect the 珊瑚，thank you」，之後再用「港式英文」勸喻外傭唔好生火燒烤「not ok to BBQ」，外傭問點解，職員回應「fire, danger」。片段噚日喺網上廣傳，都算係達到宣傳之效。

綠色和平噚日喺facebook發起聯署，標明「橋嘴遊客要求Protect the郊野！」，呼籲政府制訂「保育優先」嘅生態旅遊政策。綠色和平建議嘅具體措施包括全面評估橋嘴嘅環境破壞、喺全港生態旅遊熱點展開生態基線調查及環境承載力研究、全面審視生態敏感區域嘅潛在旅遊熱點，以制定保育及旅客管理措施。

