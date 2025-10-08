【Emily】關懷LGBT 法領館下月辦研討會 分享當地經驗 杜麗緹：有空間辯論好重要

對《從今以後》印象深刻

杜麗緹話法國由1999年引入民事結合，到2013年立法通過同性婚姻，當時都有唔少爭辯。𠵱家回望，佢話法國大部分人認為立法無太大問題，對社會或家庭無影響，根據法國或歐洲經驗，反而認為立法有助促進對唔同性取向人士尊重同和諧共處。佢又話，歐洲各國唔止一種立法方式，最緊要繼續有辯論嘅空間。

包括法國在內，多個外國駐港總領事館早前都有支持香港同志影展，而喺法國地位僅次於康城影展嘅克萊蒙費朗國際短片節（Clermont Ferrand ISFF），亦有多部作品在港上映。唔少電影都刻畫性小眾現實處境，杜麗緹話自己對港產片《從今以後》印象深刻，好感人，表達到香港無正式承認同性伴侶框架下嘅困境。

話立法對港法治吸人才正面

立法會先前否決《同性伴侶關係登記條例草案》，杜麗緹話明白香港社會喺呢個議題有好多辯論，而香港國際社群都一直留意同性伴侶爭取權利嘅消息，佢話如果立到法，對香港法治同吸引人才都一定係正面信息。