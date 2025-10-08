曹：中小學不願分享數據 礙數字教育發展

視學生能力為「商業機密」

曹建農提到，理大與賽馬會有合作項目，計劃原本目標是集合約300間學校的數據並製作成模型，讓不同學校教師能在平台上了解港生的能力水平，但大多數學校視其數據為「商業機密」不願分享，使計劃改以不涉及數據交換的「聯邦學習」形式推展。他續稱，雖現時大部分學校均有意發展數字教育，但只靠校方層面各自處理或成為局限，認為即使政府作出不少嘗試，本地數字教育「還沒有達到一個很高的level（水平）」，較難出現重要突破。他又稱，學校擁有豐厚教學資源，盼業界與政府思考方法，統整各學校教材讓學生受惠。

應用AI須「打通」架構

被問到社會推動數字轉型面對的困難與挑戰，曹建農說，發展科技更重要是技術背後的各種改變，過去各部門不論數據、程序皆獨立存在，若要建立數據庫及推動AI應用於教學中，必須將整個學校架構「打通」。他又提到，不少人習慣以人手工作，當新技術出現或較難接受及適應，因此若機構只推出AI應用方案，部門參與動機或較低。曹表示，理大最近新設「數碼化轉型委員會」，他擔當主席，成員包括校內多個部門總監，以制定及協調各類改革項目；同時成立「數字轉型部（Digital Transformation Division）」，整合工作流程並促進教師採用新技術，以推動大學數字轉型。