港聞

港聞二

學生：可提升語文能力 助未來發展

【明報專訊】理大下學年起，擬要求所有新生必修使用人工智能（AI）工具學語言的課程，並須在考試中取及格分數方能畢業。理大教務委員會本科生學生代表陳澤迅表示，應用AI已是全球大趨勢，學生有必要懂得使用AI工具。他又說，校方早前透露從僱主問卷調查中發現，近年理大學生語文水平未如理想，故他對校方提出新要求雖感突然，但不反感，認為可提升學生應用AI及語文能力，助學生未來發展。

理大自2022年起，要求所有本科生必修「人工智能及數據分析」課程，本身修讀英文及應用語言學的陳澤迅稱，課程涉及程式編碼（coding）知識，對於文科生較困難；另由於文科生論文作業較多，較專注利用AI作校對、尋找靈感，他認為文科與理科學生應用AI時，或有不同的限制及需求。他建議校方可在確保公平的情况下，因應不同學科，調整AI考試的試題深淺程度，同時加強學生使用AI的正確觀念，避免學生濫用AI工具，導致欠缺思考過程，甚至抄襲。

或設KPI推動教授用AI

陳澤迅又提到，教授亦應學用AI確保教學質素。理大副校長（教學）曹建農接受本報專訪稱，針對教授對AI的認知程度，前年成立的「高等教育研究與發展院（iHERD）」轄下「教育研究中心（Education Research Center）」將設網上資源平台，以訓練教授應用AI。曹透露理大或設關鍵績效指標（KPI），推動教授善用資源，但未打算處分未達標教授。

相關字詞﹕理工大學

