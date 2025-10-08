學生：可提升語文能力 助未來發展

理大自2022年起，要求所有本科生必修「人工智能及數據分析」課程，本身修讀英文及應用語言學的陳澤迅稱，課程涉及程式編碼（coding）知識，對於文科生較困難；另由於文科生論文作業較多，較專注利用AI作校對、尋找靈感，他認為文科與理科學生應用AI時，或有不同的限制及需求。他建議校方可在確保公平的情况下，因應不同學科，調整AI考試的試題深淺程度，同時加強學生使用AI的正確觀念，避免學生濫用AI工具，導致欠缺思考過程，甚至抄襲。

或設KPI推動教授用AI

陳澤迅又提到，教授亦應學用AI確保教學質素。理大副校長（教學）曹建農接受本報專訪稱，針對教授對AI的認知程度，前年成立的「高等教育研究與發展院（iHERD）」轄下「教育研究中心（Education Research Center）」將設網上資源平台，以訓練教授應用AI。曹透露理大或設關鍵績效指標（KPI），推動教授善用資源，但未打算處分未達標教授。