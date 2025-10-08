明報新聞網
港聞

港聞二

理大AI語言課必修 畢業須及格 副校曹建農：建AI平台推自主學習 邁向「教育4.0」

【明報專訊】人工智能（AI）發展迅速，上月履新的理工大學副校長（教學）曹建農接受本報專訪表示，AI正顛覆高等教育界，傳統教育模式已無法滿足學生需求，未來將專注推動校內改革，包括建立整合各類AI工具的平台，讓學生自主學習，助理大邁向「教育4.0」。他透露下學年（2026/27）起，理大擬要求所有新生修讀使用AI學習語言的必修課，並須在考試中取得及格分數方能畢業。

明報記者 范灝民

曹建農1997年加入理大，已服務約28年。這名擁有計算機碩士及博士學位的AI專家指出，即使過去出現「翻轉教室（flipped class）」教學模式，或在「教育3.0」時代學生可借助互聯網學習，模式皆以教師為主導，包括準備教材等，指示學生「應該學什麼、應該怎麼學」，但他說這類方法已不受學生歡迎，開學不久課室「可能就沒人」。他認為，現已進入以學生為中心、教師為顧問的「教育4.0」時代，學校可借助AI讓學生根據自身條件選擇學習方案。

以學生為中心 教師為顧問

現時理大本科生須在中、英語文教學中心修讀共3個語文科目，以完成大學核心課程的「語文及溝通課程（LCR）」方能畢業。談到推動數位轉型的改革措施，曹建農表示，當AI出現後，學習語言變得便利，因此校方盼從語言教育着手，改革LCR要求。他透露校方安排AI專家及教學中心的語文專家，正籌備所有新生均須修讀的「AI as a Tool for Language Learning」課程，其間教授如何使用AI工具學習語言等知識，加強學生讀寫及面試等能力（見表）。

曹續說，為確保學生符合要求，校方將新增一項名為「AI-powered」的考試，擬設5個等級，學生須取得第3級及格成績方能畢業，但可在大學期間無限次應考，成績單將標示學生取得的最高等級，以鼓勵他們爭取更好成績。他又說，待線上監考技術成熟時，不排除考慮網上考試。他期望當學生掌握課程內容後，可在其他領域應用AI工具並自主學習，然後在課上與教師討論及徵求意見，做到「真正的flipped class」，校方今年內選50名學生試行計劃，審視安排是否有問題需改善。

可在學期間無限次應考

理大回覆本報查詢時補充，該考試將統一使用同一測試軟件，並在語言實驗室由教師監考，其間AI會根據各學生語文能力，提供不同技能的測試，評定學生程度。校方又稱，正就如何滿足有特殊教育需要（SEN）學生參與考試需求作規劃。

被問現時AI工具不斷推陳出新，學生如何跟隨發展步伐，曹建農稱，理大最近成立「教育創新委員會（EIC）」，利用大學教資會「教學發展及語文培訓補助金」推動4個專案，包括建立一個整合AI工具的平台讓全校師生使用，當使用者輸入指令，系統即可從多個程式找出適合答案，然後直接生成回應，學生「不需要知道（程式）下面用了哪些工具」。他說為確保教師使用AI受規範，防止課程出現偏見，校方亦計劃將目前學生使用生成式AI的指引分拆為學生及教師兩部分，料今年內完成。

相關字詞﹕課程改革 本科生 人工智能 理工大學 曹建農

