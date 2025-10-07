8米高防火板裂開 焚化爐工人墮下重傷

環保署稱，傷者為石鼓洲外海人工島轉廢為能設施工程分判商的工人，昨午約3時在地盤工作期間，從約8米高樓梯間的地台洞口墮下，初步資料顯示他身體多處骨折。環保署於意外後已派員到醫院了解事件及傷者情况，並對傷者家屬表示深切慰問，及向他們提供適切協助，亦已要求承辦商全力配合勞工處的調查。

一度昏迷 盤骨盆骨骨折

意外後警方初步調查，相信吳於地盤工作時，從一塊突然裂開的防火板墮下，案件列作「工業意外有人意外受傷」。據悉，地盤內部地面空隙由防火石膏板覆蓋，工人踏中防火板時突裂開，他從缺口墮下，初步相信盆骨及脊骨骨折。

翻查資料，I．PARK1為本港首座處理都市固體廢物的轉廢為能設施，由「吉寶西格斯香港有限公司」及「振華工程有限公司」合資組成的公司「吉寶西格斯—振華聯營公司」於2017年11月投得設計、建造及營運合約，當中營運期達15年，原定今年底竣工。