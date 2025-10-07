明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

8米高防火板裂開 焚化爐工人墮下重傷

【明報專訊】石鼓洲人工島的焚化爐地盤（I．PARK1）昨發生工業意外，51歲姓吳男工人於工作期間從高處墮下，一度昏迷，由奉召到場直升機救起，送往東區醫院治理後回復知覺。據了解，事發時工人正於室內油漆，腳下防火板突然裂開，事主由5樓墮下約8米至3樓位置。環保署高度關注意外，已要求承辦商7天內提交報告。

環保署稱，傷者為石鼓洲外海人工島轉廢為能設施工程分判商的工人，昨午約3時在地盤工作期間，從約8米高樓梯間的地台洞口墮下，初步資料顯示他身體多處骨折。環保署於意外後已派員到醫院了解事件及傷者情况，並對傷者家屬表示深切慰問，及向他們提供適切協助，亦已要求承辦商全力配合勞工處的調查。

一度昏迷 盤骨盆骨骨折

意外後警方初步調查，相信吳於地盤工作時，從一塊突然裂開的防火板墮下，案件列作「工業意外有人意外受傷」。據悉，地盤內部地面空隙由防火石膏板覆蓋，工人踏中防火板時突裂開，他從缺口墮下，初步相信盆骨及脊骨骨折。

翻查資料，I．PARK1為本港首座處理都市固體廢物的轉廢為能設施，由「吉寶西格斯香港有限公司」及「振華工程有限公司」合資組成的公司「吉寶西格斯—振華聯營公司」於2017年11月投得設計、建造及營運合約，當中營運期達15年，原定今年底竣工。

相關字詞﹕環保署 焚化爐 工業意外

上 / 下一篇新聞

私家車撼路邊車 害死途經主僕 事發倔頭路 司機疑油門當腳掣被捕
私家車撼路邊車 害死途經主僕 事發倔頭路 司機疑油門當腳掣被捕
「曝曾被姦」逼女童性交 男子囚6年 官斥禽獸
「曝曾被姦」逼女童性交 男子囚6年 官斥禽獸
兄姦醉妹囚5年 稱與妻不睦事前飲酒
兄姦醉妹囚5年 稱與妻不睦事前飲酒
海心公園案疑犯明提堂
海心公園案疑犯明提堂
市建局三連蝕 研樓宇維修狀况納賠償機制 稱現「做一個蝕一個」 明年交「7年樓」計價檢討建議
市建局三連蝕 研樓宇維修狀况納賠償機制 稱現「做一個蝕一個」 明年交「7年樓」計價檢討建議
觀塘市中心項目「不會曬太陽」
觀塘市中心項目「不會曬太陽」
涉販毒報稱不適送院 18歲疑犯「借屎遁」逃逸
涉販毒報稱不適送院 18歲疑犯「借屎遁」逃逸
外界關注高中內地考察團安全 有校擬加派助教
外界關注高中內地考察團安全 有校擬加派助教
男子食尼泊爾製蜂蜜留醫 疑梫木毒素致狂蜜病
男子食尼泊爾製蜂蜜留醫 疑梫木毒素致狂蜜病
出海專班啟動 度身援內企 商界專業團體當伙伴 助進軍東南亞中東
出海專班啟動 度身援內企 商界專業團體當伙伴 助進軍東南亞中東
支援涵金融法律 安永：助認識外國勞動法
支援涵金融法律 安永：助認識外國勞動法
KKday購「熱氣球節」票 主辦：產品綑綁局部退款
KKday購「熱氣球節」票 主辦：產品綑綁局部退款
方大調查：37%年輕人自願留港 主因職涯
方大調查：37%年輕人自願留港 主因職涯
巨月下賞龍客眾 大坑食肆生意飈 入夜賀中秋人潮湧維園 警一度人流管制
巨月下賞龍客眾 大坑食肆生意飈 入夜賀中秋人潮湧維園 警一度人流管制
訪港遊艇擬定5錨泊區 涵赤柱淺水灣大澳
訪港遊艇擬定5錨泊區 涵赤柱淺水灣大澳
造假帳逃稅1400萬 「幫同鄉」公司東主無得益判緩刑
造假帳逃稅1400萬 「幫同鄉」公司東主無得益判緩刑
認濫收旅客車資 的士司機還押候判
認濫收旅客車資 的士司機還押候判
示威施襲致警手指受傷 港大畢業生判賠15萬
示威施襲致警手指受傷 港大畢業生判賠15萬
收逾萬助內地客開戶 匯豐前職員中介涉賄
收逾萬助內地客開戶 匯豐前職員中介涉賄
七旬醫生控醉駕 官准保釋
七旬醫生控醉駕 官准保釋
高院裁公廁「男女分隔」違憲 律政司上訴
高院裁公廁「男女分隔」違憲 律政司上訴
打擊「垃圾蟲」 食環擬增千天眼
打擊「垃圾蟲」 食環擬增千天眼
灣區熱搜：針游廿載念師恩 志當廣繡牽線人 建培育體系振非遺路 五方向「織出」傳承圖
灣區熱搜：針游廿載念師恩 志當廣繡牽線人 建培育體系振非遺路 五方向「織出」傳承圖
灣區熱搜：從嘗試到長期發展 殘障學徒覓得歸屬
灣區熱搜：從嘗試到長期發展 殘障學徒覓得歸屬
灣區熱搜：非遺話你知：廣繡工精色艷 中西合璧
灣區熱搜：非遺話你知：廣繡工精色艷 中西合璧
灣區手記：傳承與新生／文：尚東美
灣區手記：傳承與新生／文：尚東美
【Emily】呢張唔係電影海報 係消防宣傳圖
【Emily】呢張唔係電影海報 係消防宣傳圖
【Emily】特首訪安老院歎軟餐月餅
【Emily】特首訪安老院歎軟餐月餅
【Emily】迪士尼聖誕新美食 美酒佳餚搶先登場
【Emily】迪士尼聖誕新美食 美酒佳餚搶先登場
【Emily】中秋金多寶頭獎1.5注中
【Emily】中秋金多寶頭獎1.5注中