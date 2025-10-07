示威施襲致警手指受傷 港大畢業生判賠15萬

被告：馬死落地行

被告杜啟華庭外表示，事件帶來的法律爭議終於告一段落，未來會盡量履行法律責任，維持「馬死落地行」的心態。案件原告為時任高級警司梁子健，現在九巴任職行政總監。法官羅麗萍在判辭指，杜在刑事案件中，承認曾以雨傘打向梁，但雨傘無接觸梁的右手無名指；不過在本宗民事索償案，杜完全否認施襲事件，僅稱遇上混亂場面。

羅官表示，杜啟華接受盤問下被問及，為何證供與刑事審訊的承認事實不同，杜稱撰寫供辭時仍在服刑，對事件記憶模糊。針對杜有否接觸梁子健手指受傷的部位，羅官指刑事審訊法庭已詳細考慮影片，法官同意截圖不能拍攝杜持雨傘接觸梁手指的一刻，但不認為影片顯示梁的右手沒有被擊中；法庭已裁定杜向梁施襲，導致梁無名指的指骨部分骨折，裁定杜罪成。

辯稱警無穿防護裝備

官批顛倒是非 正義不容

羅官稱，杜啟華在本宗民事案件，再次挑戰刑事審訊已考慮的證據，屬濫用司法程序，而杜沒有提出任何客觀證據，推翻其刑事定罪行為。羅官信納梁子健一方的案情，裁定杜應就事件負上民事責任，作出人身傷亡賠償。

杜啟華早前在抗辯書稱，梁子健對傷勢有「自為疏忽」（contributory negligence）責任，包括無使用防護裝備執勤，並錯判環境行動。

羅官表示，杜無提出任何證據，證明其襲擊與梁的行為有關，而梁當時無穿適當裝備，並非引致其受傷的原因。羅官形容，現時施襲者指控受害者無穿著裝備，要為自己傷勢負上責任，說法「實在顛倒是非，諉過於人，為正義所不容」。

賠償金額方面，羅官接納梁子健作供時無誇大傷勢，梁受傷後獲22天病假，至今觸碰指尖時仍有殘餘麻痹及劇痛，傷勢帶來心理影響較大。

羅官認為警員執勤受傷屬情節嚴重，下令杜啟華對梁負上全部責任，杜須付152,500元賠償，連帶訟費與利息。

