明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

示威施襲致警手指受傷 港大畢業生判賠15萬

【明報專訊】2019年7月14日沙田新城市廣場反修例示威，港大畢業生杜啟華因襲警判囚5年半。時任高級警司梁子健在事件中右手無名指受傷，入稟向杜啟華索償。區院法官昨頒判辭，下令杜向警司賠償逾15萬元。法官表示，杜施襲是唯一直接引致警司受傷的原因，杜一方反而指控警司無穿防護裝備，說法顛倒是非，「為正義所不容」。

被告：馬死落地行

被告杜啟華庭外表示，事件帶來的法律爭議終於告一段落，未來會盡量履行法律責任，維持「馬死落地行」的心態。案件原告為時任高級警司梁子健，現在九巴任職行政總監。法官羅麗萍在判辭指，杜在刑事案件中，承認曾以雨傘打向梁，但雨傘無接觸梁的右手無名指；不過在本宗民事索償案，杜完全否認施襲事件，僅稱遇上混亂場面。

羅官表示，杜啟華接受盤問下被問及，為何證供與刑事審訊的承認事實不同，杜稱撰寫供辭時仍在服刑，對事件記憶模糊。針對杜有否接觸梁子健手指受傷的部位，羅官指刑事審訊法庭已詳細考慮影片，法官同意截圖不能拍攝杜持雨傘接觸梁手指的一刻，但不認為影片顯示梁的右手沒有被擊中；法庭已裁定杜向梁施襲，導致梁無名指的指骨部分骨折，裁定杜罪成。

辯稱警無穿防護裝備

官批顛倒是非 正義不容

羅官稱，杜啟華在本宗民事案件，再次挑戰刑事審訊已考慮的證據，屬濫用司法程序，而杜沒有提出任何客觀證據，推翻其刑事定罪行為。羅官信納梁子健一方的案情，裁定杜應就事件負上民事責任，作出人身傷亡賠償。

杜啟華早前在抗辯書稱，梁子健對傷勢有「自為疏忽」（contributory negligence）責任，包括無使用防護裝備執勤，並錯判環境行動。

羅官表示，杜無提出任何證據，證明其襲擊與梁的行為有關，而梁當時無穿適當裝備，並非引致其受傷的原因。羅官形容，現時施襲者指控受害者無穿著裝備，要為自己傷勢負上責任，說法「實在顛倒是非，諉過於人，為正義所不容」。

賠償金額方面，羅官接納梁子健作供時無誇大傷勢，梁受傷後獲22天病假，至今觸碰指尖時仍有殘餘麻痹及劇痛，傷勢帶來心理影響較大。

羅官認為警員執勤受傷屬情節嚴重，下令杜啟華對梁負上全部責任，杜須付152,500元賠償，連帶訟費與利息。

【案件編號：DCPI 1968/22】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕杜啟華 警司 區域法院 人身傷害賠償 反修例事件

上 / 下一篇新聞

私家車撼路邊車 害死途經主僕 事發倔頭路 司機疑油門當腳掣被捕
私家車撼路邊車 害死途經主僕 事發倔頭路 司機疑油門當腳掣被捕
「曝曾被姦」逼女童性交 男子囚6年 官斥禽獸
「曝曾被姦」逼女童性交 男子囚6年 官斥禽獸
兄姦醉妹囚5年 稱與妻不睦事前飲酒
兄姦醉妹囚5年 稱與妻不睦事前飲酒
海心公園案疑犯明提堂
海心公園案疑犯明提堂
市建局三連蝕 研樓宇維修狀况納賠償機制 稱現「做一個蝕一個」 明年交「7年樓」計價檢討建議
市建局三連蝕 研樓宇維修狀况納賠償機制 稱現「做一個蝕一個」 明年交「7年樓」計價檢討建議
觀塘市中心項目「不會曬太陽」
觀塘市中心項目「不會曬太陽」
涉販毒報稱不適送院 18歲疑犯「借屎遁」逃逸
涉販毒報稱不適送院 18歲疑犯「借屎遁」逃逸
外界關注高中內地考察團安全 有校擬加派助教
外界關注高中內地考察團安全 有校擬加派助教
男子食尼泊爾製蜂蜜留醫 疑梫木毒素致狂蜜病
男子食尼泊爾製蜂蜜留醫 疑梫木毒素致狂蜜病
出海專班啟動 度身援內企 商界專業團體當伙伴 助進軍東南亞中東
出海專班啟動 度身援內企 商界專業團體當伙伴 助進軍東南亞中東
支援涵金融法律 安永：助認識外國勞動法
支援涵金融法律 安永：助認識外國勞動法
KKday購「熱氣球節」票 主辦：產品綑綁局部退款
KKday購「熱氣球節」票 主辦：產品綑綁局部退款
方大調查：37%年輕人自願留港 主因職涯
方大調查：37%年輕人自願留港 主因職涯
巨月下賞龍客眾 大坑食肆生意飈 入夜賀中秋人潮湧維園 警一度人流管制
巨月下賞龍客眾 大坑食肆生意飈 入夜賀中秋人潮湧維園 警一度人流管制
訪港遊艇擬定5錨泊區 涵赤柱淺水灣大澳
訪港遊艇擬定5錨泊區 涵赤柱淺水灣大澳
造假帳逃稅1400萬 「幫同鄉」公司東主無得益判緩刑
造假帳逃稅1400萬 「幫同鄉」公司東主無得益判緩刑
認濫收旅客車資 的士司機還押候判
認濫收旅客車資 的士司機還押候判
收逾萬助內地客開戶 匯豐前職員中介涉賄
收逾萬助內地客開戶 匯豐前職員中介涉賄
七旬醫生控醉駕 官准保釋
七旬醫生控醉駕 官准保釋
高院裁公廁「男女分隔」違憲 律政司上訴
高院裁公廁「男女分隔」違憲 律政司上訴
8米高防火板裂開 焚化爐工人墮下重傷
8米高防火板裂開 焚化爐工人墮下重傷
打擊「垃圾蟲」 食環擬增千天眼
打擊「垃圾蟲」 食環擬增千天眼
灣區熱搜：針游廿載念師恩 志當廣繡牽線人 建培育體系振非遺路 五方向「織出」傳承圖
灣區熱搜：針游廿載念師恩 志當廣繡牽線人 建培育體系振非遺路 五方向「織出」傳承圖
灣區熱搜：從嘗試到長期發展 殘障學徒覓得歸屬
灣區熱搜：從嘗試到長期發展 殘障學徒覓得歸屬
灣區熱搜：非遺話你知：廣繡工精色艷 中西合璧
灣區熱搜：非遺話你知：廣繡工精色艷 中西合璧
灣區手記：傳承與新生／文：尚東美
灣區手記：傳承與新生／文：尚東美
【Emily】呢張唔係電影海報 係消防宣傳圖
【Emily】呢張唔係電影海報 係消防宣傳圖
【Emily】特首訪安老院歎軟餐月餅
【Emily】特首訪安老院歎軟餐月餅
【Emily】迪士尼聖誕新美食 美酒佳餚搶先登場
【Emily】迪士尼聖誕新美食 美酒佳餚搶先登場
【Emily】中秋金多寶頭獎1.5注中
【Emily】中秋金多寶頭獎1.5注中