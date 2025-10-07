造假帳逃稅1400萬 「幫同鄉」公司東主無得益判緩刑

兩名被告為姚樹穩（62歲，「利成泥水」工程董事）及姚順全（64歲，紡織公司「順發貿易」東主）。其中，姚樹穩涉就啟德體育園等項目向工程承建商行賄100萬元，曾被控一項向代理人提供利益罪，他早前被裁定罪名不成立。另外，兩被告涉一同偽造「利成」帳目，令稅務局少收1460多萬元稅項，早前各被裁定一項串謀揑改帳目罪成。廉署早前接獲貪污投訴，調查下揭發案件。

法庭昨先處理補償令，辯方表示，被告姚樹穩願向政府賠償稅局少收的1460多萬元稅項，暫委法官梁嘉琪頒令要求姚賠償有關款項。

辯方隨後求情稱，姚樹穩早年生活艱苦，曾住在木屋和臨屋，後來逐漸在工程界累積人脈經驗，並經營自己的業務，改善家人生活，惟太太近年患癌，情况或隨時惡化。辯方冀法庭考慮姚樹穩作出賠償，判處非監禁式刑罰；若法庭認為須判監，希望盡量寬大處理，讓作為太太主要照顧者的被告跟太太共度餘下時光。至於被告姚順全，辯方稱姚無刑事定罪紀錄，更斥資在家鄉東莞修橋補路及助學等，形容他樂善好施。辯方又稱姚順全「純粹為幫助同鄉」犯案，沒有個人得益，而且基於姚樹穩作出賠償，政府最終沒有損失，冀判處緩刑令。

願賠全額妻患癌 得益公司董事囚10月

梁官判刑時表示，姚樹穩是案中主要人物及得益者，判監是唯一合適刑罰，並以監禁15個月為量刑起點，惟考慮到他向政府賠償全數損失和需要照顧太太等因素，減刑至10個月。梁官續稱，姚順全雖無金錢得益，但案中沒有他便不能成事，決定判監5個月，緩刑兩年。

【案件編號：DCCC 604/22】