訪港遊艇擬定5錨泊區 涵赤柱淺水灣大澳

海處：洽8內地機構 授權做船長考試

海事處明年將分階段實施和推出措施，吸引遊艇旅客。處長王世發接受《大公報》專訪表示，揀選該5個水域主要出於安全考慮，因相關水域不受航道、風浪影響，在夜間拋錨安全。他另透露，已與內地8間機構洽淡，授權他們在當地為船長做「本地港口知識考試」及短期培訓，屆時處方將統一提供試題，亦會派員監察考試流程和培訓質素。

業界：部分近灣區不俗 團體籲做環評

香港遊艇業總會主席周基倫表示，赤柱灣、大潭灣、大澳等皆備受遊艇客青睞，部分更鄰近大灣區城市，認為選址不俗，是「好的開始」。他說，推展遊艇旅遊不能一蹴而就，舉例「今年（訪港遊艇）沒什麼增長，始終經濟麻麻哋」，認為政府新增泊位後，亦需鬆綁各類限制並配合宣傳推廣，「最快都要一兩年」，才能逐漸吸引遊艇訪港。

生態教育及資源中心總監程詩灝關注遊艇錨泊區的生態保育，尤其企嶺下海毗鄰紅樹林、泥灘等生境地，別具價值；他稱容許遊艇停泊並非必然破壞生態，關鍵在於有否足夠附例、指引避免訪客破壞環境，籲當局先作環境評估，再研究對使用者施加哪些限制，「例如是否禁止清洗遊艇、如何處理污水等」。

海事處回覆補充稱，珊瑚區範圍一般設置珊瑚標誌浮標，提醒船使用者不要在珊瑚區落錨；而據過往經驗，使用者都知珊瑚標誌浮標並會充分合作。

有倡橋嘴洲限人流 漁署：持開放態度

此外，西貢橋嘴洲在國慶黃金周假期內迫滿訪客，有遊人捕捉海洋生物和踐踏珊瑚。漁護署副署長黎存志昨在電台節目稱，會盡快安排人員潛水監察珊瑚區，但指珊瑚區與橋嘴洲的沙灘有一段距離，相信不會有很大問題。有意見認為應限制登島人數，他表示對此持開放態度，過去幾天已加強巡查並派員勸喻訪客愛護環境，稱遊人合作，但沒執法數據。