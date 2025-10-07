明報新聞網
港聞

港聞二

巨月下賞龍客眾 大坑食肆生意飈 入夜賀中秋人潮湧維園 警一度人流管制

【明報專訊】昨日中秋節，適逢「超級月亮」高掛，「大坑舞火龍」第二晚登場並舞入維園，大批市民及遊客入夜後陸續湧往大坑及維園湊熱鬧，既賞月又賞龍，氣氛高漲。警方在舞火龍途經街道一度實施人流管制，並呼籲公眾改往維園觀看直播。受節慶活動和舞火龍帶挈，大坑不少食肆稱生意較平時增加三至五成不等。

昨晚賞月夜，維園正舉行「乙巳年中秋綵燈會」，下午5時許已有大批市民與綵燈裝置「打卡」，亦有少數人「霸頭位」等待火龍於維園起舞。入夜後，舉行綵燈會的維園球場擠滿人群、水泄不通。梁氏一家四口昨晚到維園觀賞綵燈，兩名子女攜卡通造型的燈籠到場；就讀小一的兒子Ondrej表示，昨晚與親友吃過中秋飯後到維園綵燈會「打卡」，但他對未能趕及到大坑觀賞舞火龍表演感可惜，「希望爸爸媽媽聽日帶我去（大坑）」。

出招「火龍過龍尾」 觀眾歡呼拍英姿

昨晚10時半，紗燈隊、小火龍隊、鑼鼓隊及火龍隊陸續抵達維園，並依次繞場一周，與一眾市民及遊客「打招呼」，群眾報以熱鬧掌聲及歡呼聲。及後，由約1.2萬炷長壽線香組成、長67米的大火龍由大坑移至，於球場進行「簪花掛紅」儀式，並由康文署長陳詠雯「掛紅」。火龍於維園外完成上香後，晚上11時許正式舞入維園，舞動火龍的300名健兒不時展示「火龍過龍尾」等招式，在場觀眾隨即舉機拍下火龍躍動英姿，氣氛高漲。

全程報以掌聲歡呼的盧小姐昨與友人到維園觀賞舞火龍，她說由於大坑人數眾多，「迫都迫唔入」，故轉到維園觀賞表演，形容現場氣氛熾熱，會考慮今晚下班後到大坑感受氣氛。

谷祖琳店多賺五成 兩餸飯店嘆慘淡

大坑一帶不少食肆受惠於一連3日的舞火龍表演，生意上升。開業14年的西餐廳「Aló Restobar」負責人馮先生稱，大坑一帶餐廳每年都十分期待舞火龍，而隨着近年政府大力宣傳活動，成功帶旺當區人流，前日生意額較平日多三至四成，而前晚較往年特別多內地遊客光顧。他提到，3日活動期間的網上訂座已爆滿，料3日生意較平日多三至四成。

由香港電影金像獎最佳女配角谷祖琳開設的「谷媽媽小店」昨晚座無虛席，谷祖琳向本報記者表示，小店前日生意額較平日多約五成，主要以內地及海外客人為主，她預計3日生意額較平日均會有五成增長。

不過有人歡喜有人愁，位於浣紗街的兩餸飯店「迪自由快餐」店員表示，由於附近迫滿遊人，「噚日（大坑舞火龍首日）啲人入唔到嚟買嘢」，故前日生意較平日差。該店員提到，平日主要做街坊生意，前日只有少數內地及海外遊客光顧，料3日生意同樣慘淡。

