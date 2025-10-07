方大調查：37%年輕人自願留港 主因職涯

倡置年輕人為人才政策核心

團隊在去年7月至今年10月以問卷及訪談形式，調查共1117名18至39歲、在可見未來無意移民的年輕人，發現當中約37.1%為「自願留下者」，即有能力離開但選擇留低的人；其次是「順應留下者」（34.6%）和「非自願留下者」（28.3%），前者即希望留港且缺乏離開資源，後者為離港意願高但仍然選擇留下。

團隊分析以上3類人留港的原因，發現主因離不開家庭因素、職涯考慮和香港生活方式，舉例「自願留下者」一般年齡平均32歲，比其他受訪者較年長、教育及收入水平較高，他們留港是因為覺得香港能提供更佳的工作機會和職涯發展。而「順應留下者」年齡平均28歲、較其他受訪者年輕、移民能力最低，留港多因重視社會關係，如以家庭為中心考慮。

研究團隊建議當局重建與年輕一代的連結，將年輕人置於人才政策核心，同時推行支援代際關係與家庭照顧政策、強化本地文化認同及社區歸屬感，相信有助挽留人才。