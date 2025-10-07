KKday購「熱氣球節」票 主辦：產品綑綁局部退款

差額30至204元 海關接96舉報

海關回覆查詢稱，截至昨早8時就該活動接獲96宗舉報。本報亦向消委會查詢涉退款安排的求助宗數、主辦方有否違例等，尚待回覆。另外，本報以電郵向主辦方查詢，亦有待回覆。

盛事亞洲上周六（4日）向消費者發放的電郵列出4款門票種類的退款金額，與原票價相差30至204元；其中早上時段，成人及家庭門票原價分別為150元及480元，可獲退款分別是120元及384元；黃昏時段成人及家庭門票原價分別為680元及2040元，可獲退款分別是612元及1836元。

電郵稱，透過KKday出售的門票包含熱氣球活動以外的項目或體驗，倘消費者對非熱氣球部分的退款有疑問，建議聯繫KKday客服部門求助。據KKday售票網頁，主辦方宣傳稱購票會「送FiLMOR特色飲品1杯／招牌GELATO意式雪糕1球」，未提該票類乃「產品綑綁套票」。

為退款沒入場 消費者批違諾

張先生在8月花300元購入兩張早上時段成人門票，在現行安排下或只獲退還240元，即原價80%。他說當時與太太考慮到活動屢現爭議，不曾入場，更沒兌換飲品或雪糕，以便日後申索退款，對主辦方違背全額退款承諾感失望及憤怒，批評做法「故意留難消費者，玩文字遊戲」。