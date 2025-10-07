支援涵金融法律 安永：助認識外國勞動法

匯豐26市場設中國業務部 稱可配合

近年不少內地企業以香港作為拓展海外市場的平台，中金公司財富管理國際業務負責人刁智海稱，隨着愈來愈多機構赴港上市，企業在港可接觸更多國際投資者及上下游企業，對其拓展海外業務及擴張產能「提供更多糧草彈藥」，相信本港能成為支援出海的「橋頭堡」。他又稱，部分在內地驗證過的商業模式可複製至其他市場，舉例內地互聯網企業的商業模式能複製至人口同樣多的印尼。

方嘯引述匯豐調查指出，85%內地企業計劃拓展至新的海外市場，其中計劃拓展至中東及南亞地區分別有28%及27%；亦有九成內地企業表示有信心未來兩年國際業務有增長。他說，現時匯豐在全球26個市場設中國業務部門，以一站式服務配合客戶出海所需。李舜兒稱安永會計師事務所在2009年已成立中國海外投資業務部，整合全球資源，並有一帶一路相關服務團隊，為內地企業分享行業經驗。

近年港府積極吸引伊斯蘭國家投資者來港，金杜律師事務所合伙人費思表示，中東市場日益擴大，不少內地企業有興趣到當地發展，業界在制訂相關合約條文等情况下，除協助內地企業達成商業目標，同時符合當地宗教理念。他又稱，本港中西文化交融，內地企業以本港作平台，有助內地企業思考國際化過程，本港亦有不少相關法律服務提供。

畢馬威：政府沒就服務內企數量設限

被問政府有否為專班設關鍵績效指標（KPI），畢馬威中國副主席及香港特區首席合伙人張頴嫻稱，政府沒就每年服務內地企業數目設限，亦沒就企業類型及規模設框架，但業界希望抓緊機遇，「做得愈多愈好」。至於會否因此增加人手，她說「基本上是會的」，將因應企業需求安排資源配套。