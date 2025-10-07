出海專班啟動 度身援內企 商界專業團體當伙伴 助進軍東南亞中東

陳：華對外投資增 出海勢加速

「內地企業出海專班」昨在政總舉行啟動儀式，連同多個業界等專班成員機構，共逾100人出席。陳茂波致辭時稱，內地企業「出海」發展，特別在全球南方佈局產業鏈和供應鏈下屬「大勢所趨」。他提到，去年中國對外直接投資逾1900億美元，較前年增逾8%，其中對東盟及一帶一路國家投資分別增近四成及逾兩成，反映內地企業「出海」勢頭正加速，而本港在服務內地企業方面具很大發展潛力。

陳茂波指出，當前世界百年變局正加速演進，地緣政治、單邊主義和保護主義為全球經濟帶來極大不確定性和挑戰，國際貿易格局正重塑，以規則為本的多邊貿易體制已進入「停擺狀態」，隨即崛起是區域經濟發展及競爭等。他稱區域發展是未來國際貿易和經濟增長的主要動力，加上內地實施雙向對岸開放戰略，鼓勵內地企業出海，既善用內地產能，亦助力所落戶國家的發展。

丘應樺：內企需網絡 港作啟航點

專班將整合港府外地辦事處，包括投資推廣署、貿發局和駐內地辦事處，組成一站式平台，招攬有意拓展海外業務的內地企業經香港「出海」。負責督導專班的商務及經濟發展局長丘應樺稱，愈來愈多內地企業正開拓海外市場，尤其在全球南方，以及一帶一路沿線國家和新興經濟體，相關企業不僅需要資金，亦需要合適策略和海外網絡，形容香港能扮演企業「出海」的「啟航點」。

丘應樺又稱，港府會擴展經貿辦覆蓋範圍，包括駐吉隆坡經貿辦即將投入運作，協助內地企業拓展業務至更多具潛力的市場；專班亦將根據企業實際需要，提供度身訂做的一站式支援方案，涵蓋稅務、法律及融資等諮詢服務（見另稿），促進資源整合和知識共享。

投資推廣署將負責協調專班工作，與相關政策局、部門、駐內地辦事處及業界合作伙伴等合作。該署署長劉凱旋稱，香港擁有世界級金融體系、專業服務及完善法治，是內地企業開拓國際市場最佳據點，相信專班將為本港經濟注入新動力。專班將於今年底前討論工作策略和計劃，並舉辦首項大型推廣活動。