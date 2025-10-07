外界關注高中內地考察團安全 有校擬加派助教

教局：學生安全為首要考慮

今年初有中學在公民科內地考察期間，學生於酒店被醉漢滋擾，需召教師解圍；另有多間學校的師生出現急性腸胃炎徵狀；亦有傳統男校學生在交流團期間離世，各類事故掀外界關注考察團安全。

教育局網上專欄「局中人語」昨日提到，已「優化」考察活動指引，今學年亦提供更大靈活度，讓學校安排教學助理、助理教師參與考察團帶隊工作。局方亦在上周一（9月29日）起一連兩天舉辦講座，介紹最新考察安排及教學資源。當局強調考察團「一向以學生安全為首要考慮」，會共同應對交通安排、天氣變化和健康問題等挑戰，冀每趟旅程順利。

創知中學160多名中四生12月將參加兩天的「南沙、虎門經濟發展及歷史文化內地考察」。校長黃晶榕說，擬安排19名教師帶隊，當中3至4人是助教。他稱以往亦有約兩名助教隨團，但由於學校須自費，故人數有限；今年度放寬後，學校更有彈性，可多派助教，幫忙照顧學生。

校方：評估學生健康後出行

黃晶榕表示，校方今學年新要求學生出發前填妥健康申報表，如發現學生身體不適，會「特別關注」或評估是否適合出發，亦會加強活動前簡介會。他提到曾聞有學校特意「加錢」讓當地旅行社派人駐守酒店，防止學生外出，黃說其校儘管未有該做法，但已加強和旅行社及酒店溝通，確保師生入住樓層盡量沒有其他住客。

至於教育局早前更新要求，提學生不應擅離酒店買外賣，亦不建議使用酒店康樂設施，黃晶榕說考慮到衛生問題，前者要求合理，至於後者，他認為只要是有組織且有教師帶領，讓學生享用酒店設施也無可厚非，亦是學習體驗一部分，不用過分監管。

今年《施政報告》提及，教育局會設計建國歷史體驗行程。「局中人語」專欄亦提到，今學年40個學生內地交流及考察行程讓學生「深刻認識革命先輩的團結和堅韌精神」。