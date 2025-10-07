明報新聞網
港聞

港聞二

外界關注高中內地考察團安全 有校擬加派助教

【明報專訊】今學年是高中公民與社會發展科內地考察活動推出第三個學年；今年初多宗交流團事故，掀外界關注活動安全。教育局昨在網上專欄「局中人語」稱，今學年起容許中學安排教學助理、助理教師參與帶隊工作，強調「以學生安全為首要考慮」。有校長擬加派助教一同北上考察，幫忙照顧學生。

教局：學生安全為首要考慮

今年初有中學在公民科內地考察期間，學生於酒店被醉漢滋擾，需召教師解圍；另有多間學校的師生出現急性腸胃炎徵狀；亦有傳統男校學生在交流團期間離世，各類事故掀外界關注考察團安全。

教育局網上專欄「局中人語」昨日提到，已「優化」考察活動指引，今學年亦提供更大靈活度，讓學校安排教學助理、助理教師參與考察團帶隊工作。局方亦在上周一（9月29日）起一連兩天舉辦講座，介紹最新考察安排及教學資源。當局強調考察團「一向以學生安全為首要考慮」，會共同應對交通安排、天氣變化和健康問題等挑戰，冀每趟旅程順利。

創知中學160多名中四生12月將參加兩天的「南沙、虎門經濟發展及歷史文化內地考察」。校長黃晶榕說，擬安排19名教師帶隊，當中3至4人是助教。他稱以往亦有約兩名助教隨團，但由於學校須自費，故人數有限；今年度放寬後，學校更有彈性，可多派助教，幫忙照顧學生。

校方：評估學生健康後出行

黃晶榕表示，校方今學年新要求學生出發前填妥健康申報表，如發現學生身體不適，會「特別關注」或評估是否適合出發，亦會加強活動前簡介會。他提到曾聞有學校特意「加錢」讓當地旅行社派人駐守酒店，防止學生外出，黃說其校儘管未有該做法，但已加強和旅行社及酒店溝通，確保師生入住樓層盡量沒有其他住客。

至於教育局早前更新要求，提學生不應擅離酒店買外賣，亦不建議使用酒店康樂設施，黃晶榕說考慮到衛生問題，前者要求合理，至於後者，他認為只要是有組織且有教師帶領，讓學生享用酒店設施也無可厚非，亦是學習體驗一部分，不用過分監管。

今年《施政報告》提及，教育局會設計建國歷史體驗行程。「局中人語」專欄亦提到，今學年40個學生內地交流及考察行程讓學生「深刻認識革命先輩的團結和堅韌精神」。

相關字詞﹕高中 北上交流 中學 教育局 內地考察 公民科

私家車撼路邊車 害死途經主僕 事發倔頭路 司機疑油門當腳掣被捕
「曝曾被姦」逼女童性交 男子囚6年 官斥禽獸
兄姦醉妹囚5年 稱與妻不睦事前飲酒
海心公園案疑犯明提堂
市建局三連蝕 研樓宇維修狀况納賠償機制 稱現「做一個蝕一個」 明年交「7年樓」計價檢討建議
觀塘市中心項目「不會曬太陽」
涉販毒報稱不適送院 18歲疑犯「借屎遁」逃逸
男子食尼泊爾製蜂蜜留醫 疑梫木毒素致狂蜜病
出海專班啟動 度身援內企 商界專業團體當伙伴 助進軍東南亞中東
支援涵金融法律 安永：助認識外國勞動法
KKday購「熱氣球節」票 主辦：產品綑綁局部退款
方大調查：37%年輕人自願留港 主因職涯
巨月下賞龍客眾 大坑食肆生意飈 入夜賀中秋人潮湧維園 警一度人流管制
訪港遊艇擬定5錨泊區 涵赤柱淺水灣大澳
造假帳逃稅1400萬 「幫同鄉」公司東主無得益判緩刑
認濫收旅客車資 的士司機還押候判
示威施襲致警手指受傷 港大畢業生判賠15萬
收逾萬助內地客開戶 匯豐前職員中介涉賄
七旬醫生控醉駕 官准保釋
高院裁公廁「男女分隔」違憲 律政司上訴
8米高防火板裂開 焚化爐工人墮下重傷
打擊「垃圾蟲」 食環擬增千天眼
灣區熱搜：針游廿載念師恩 志當廣繡牽線人 建培育體系振非遺路 五方向「織出」傳承圖
灣區熱搜：從嘗試到長期發展 殘障學徒覓得歸屬
灣區熱搜：非遺話你知：廣繡工精色艷 中西合璧
灣區手記：傳承與新生／文：尚東美
【Emily】呢張唔係電影海報 係消防宣傳圖
【Emily】特首訪安老院歎軟餐月餅
【Emily】迪士尼聖誕新美食 美酒佳餚搶先登場
【Emily】中秋金多寶頭獎1.5注中
