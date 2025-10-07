觀塘市中心項目「不會曬太陽」

做風險管理 減發展商工作

上述項目流標後，市建局建議以「混合發展」模式加入住宅用途，並保留「浮動規劃參數」機制，讓日後的中標發展商在不超越總樓面面積上限的前提下，靈活調撥住用及非住用樓面面積作不同用途。蔡宏興重申，不會「一刀切」限制相關用途的比例，以便日後靈活規劃，確保項目吸引力。

對於政府早前以1000元象徵式地價向市建局批出紅磡庇利街及將軍澳第137區用地，蔡宏興稱，庇利街用地已改劃作住宅用途，待公眾諮詢程序完成後，將申請地契及籌備招標；將軍澳137區用地正作改劃，預計今年內完成，當局亦為該用地同步展開技術研究，以及成立實施工作小組處理土地交收、總綱規劃設計及規劃限制問題等工作。

消息：未擬拓其他首置盤

市建局「港人首置盤」項目除現已推出的「煥然懿居」第一、二座及第三座，還有大坑西邨和靠背壟道公務員合作社項目尚未推出。

消息人士稱，市建局未有計劃拓展其他「首置盤」，政府亦未有指示。不過，消息人士指出，「煥然懿居」第三座的售價是以當時評估「首置」單位市價的七八折釐定（即折扣率為22%），但去年銷售時，實際折扣率約為13%，接近市價九成，顯示「首置盤」與私樓有重疊情况，市民對此類資助房屋需求情况要再審視，故未來是否增建「首置盤」均由政府籌劃，市建局將配合。