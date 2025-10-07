明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

觀塘市中心項目「不會曬太陽」

【明報專訊】市建局觀塘市中心項目第四及第五區「巨無霸」商業項目於2023年初流標，市建局主席周松崗昨提及該項目的進展，稱局方今年6至8月期間，與香港科技大學、城市大學及浸會大學簽署合作備忘錄，就項目的空間運用確立合作框架。市建局行政總監蔡宏興強調，市建局正為觀塘市中心項目計劃各項工作，「不會曬太陽、什麼都不做」，會做風險管理，例如提前將電纜移離，減少中標發展商需處理的工作及減輕工程風險。

做風險管理 減發展商工作

上述項目流標後，市建局建議以「混合發展」模式加入住宅用途，並保留「浮動規劃參數」機制，讓日後的中標發展商在不超越總樓面面積上限的前提下，靈活調撥住用及非住用樓面面積作不同用途。蔡宏興重申，不會「一刀切」限制相關用途的比例，以便日後靈活規劃，確保項目吸引力。

對於政府早前以1000元象徵式地價向市建局批出紅磡庇利街及將軍澳第137區用地，蔡宏興稱，庇利街用地已改劃作住宅用途，待公眾諮詢程序完成後，將申請地契及籌備招標；將軍澳137區用地正作改劃，預計今年內完成，當局亦為該用地同步展開技術研究，以及成立實施工作小組處理土地交收、總綱規劃設計及規劃限制問題等工作。

消息：未擬拓其他首置盤

市建局「港人首置盤」項目除現已推出的「煥然懿居」第一、二座及第三座，還有大坑西邨和靠背壟道公務員合作社項目尚未推出。

消息人士稱，市建局未有計劃拓展其他「首置盤」，政府亦未有指示。不過，消息人士指出，「煥然懿居」第三座的售價是以當時評估「首置」單位市價的七八折釐定（即折扣率為22%），但去年銷售時，實際折扣率約為13%，接近市價九成，顯示「首置盤」與私樓有重疊情况，市民對此類資助房屋需求情况要再審視，故未來是否增建「首置盤」均由政府籌劃，市建局將配合。

相關字詞﹕將軍澳第137區 市建局 觀塘市中心第4、5區 蔡宏興

上 / 下一篇新聞

私家車撼路邊車 害死途經主僕 事發倔頭路 司機疑油門當腳掣被捕
私家車撼路邊車 害死途經主僕 事發倔頭路 司機疑油門當腳掣被捕
「曝曾被姦」逼女童性交 男子囚6年 官斥禽獸
「曝曾被姦」逼女童性交 男子囚6年 官斥禽獸
兄姦醉妹囚5年 稱與妻不睦事前飲酒
兄姦醉妹囚5年 稱與妻不睦事前飲酒
海心公園案疑犯明提堂
海心公園案疑犯明提堂
市建局三連蝕 研樓宇維修狀况納賠償機制 稱現「做一個蝕一個」 明年交「7年樓」計價檢討建議
市建局三連蝕 研樓宇維修狀况納賠償機制 稱現「做一個蝕一個」 明年交「7年樓」計價檢討建議
涉販毒報稱不適送院 18歲疑犯「借屎遁」逃逸
涉販毒報稱不適送院 18歲疑犯「借屎遁」逃逸
外界關注高中內地考察團安全 有校擬加派助教
外界關注高中內地考察團安全 有校擬加派助教
男子食尼泊爾製蜂蜜留醫 疑梫木毒素致狂蜜病
男子食尼泊爾製蜂蜜留醫 疑梫木毒素致狂蜜病
出海專班啟動 度身援內企 商界專業團體當伙伴 助進軍東南亞中東
出海專班啟動 度身援內企 商界專業團體當伙伴 助進軍東南亞中東
支援涵金融法律 安永：助認識外國勞動法
支援涵金融法律 安永：助認識外國勞動法
KKday購「熱氣球節」票 主辦：產品綑綁局部退款
KKday購「熱氣球節」票 主辦：產品綑綁局部退款
方大調查：37%年輕人自願留港 主因職涯
方大調查：37%年輕人自願留港 主因職涯
巨月下賞龍客眾 大坑食肆生意飈 入夜賀中秋人潮湧維園 警一度人流管制
巨月下賞龍客眾 大坑食肆生意飈 入夜賀中秋人潮湧維園 警一度人流管制
訪港遊艇擬定5錨泊區 涵赤柱淺水灣大澳
訪港遊艇擬定5錨泊區 涵赤柱淺水灣大澳
造假帳逃稅1400萬 「幫同鄉」公司東主無得益判緩刑
造假帳逃稅1400萬 「幫同鄉」公司東主無得益判緩刑
認濫收旅客車資 的士司機還押候判
認濫收旅客車資 的士司機還押候判
示威施襲致警手指受傷 港大畢業生判賠15萬
示威施襲致警手指受傷 港大畢業生判賠15萬
收逾萬助內地客開戶 匯豐前職員中介涉賄
收逾萬助內地客開戶 匯豐前職員中介涉賄
七旬醫生控醉駕 官准保釋
七旬醫生控醉駕 官准保釋
高院裁公廁「男女分隔」違憲 律政司上訴
高院裁公廁「男女分隔」違憲 律政司上訴
8米高防火板裂開 焚化爐工人墮下重傷
8米高防火板裂開 焚化爐工人墮下重傷
打擊「垃圾蟲」 食環擬增千天眼
打擊「垃圾蟲」 食環擬增千天眼
灣區熱搜：針游廿載念師恩 志當廣繡牽線人 建培育體系振非遺路 五方向「織出」傳承圖
灣區熱搜：針游廿載念師恩 志當廣繡牽線人 建培育體系振非遺路 五方向「織出」傳承圖
灣區熱搜：從嘗試到長期發展 殘障學徒覓得歸屬
灣區熱搜：從嘗試到長期發展 殘障學徒覓得歸屬
灣區熱搜：非遺話你知：廣繡工精色艷 中西合璧
灣區熱搜：非遺話你知：廣繡工精色艷 中西合璧
灣區手記：傳承與新生／文：尚東美
灣區手記：傳承與新生／文：尚東美
【Emily】呢張唔係電影海報 係消防宣傳圖
【Emily】呢張唔係電影海報 係消防宣傳圖
【Emily】特首訪安老院歎軟餐月餅
【Emily】特首訪安老院歎軟餐月餅
【Emily】迪士尼聖誕新美食 美酒佳餚搶先登場
【Emily】迪士尼聖誕新美食 美酒佳餚搶先登場
【Emily】中秋金多寶頭獎1.5注中
【Emily】中秋金多寶頭獎1.5注中