港聞

港聞一

兄姦醉妹囚5年 稱與妻不睦事前飲酒

【明報專訊】一名醉酒女子兩年前在中環參加音樂節時喝醉，由友人護送回家，卻在家中遭兄強姦。兄昨於高院承認一項強姦罪，法官陳嘉信判刑稱，本案加刑因素為被告沒使用安全套；事主是被告家人，事發時醉酒，應預期受兄保護而非被他利用，甚至遭性剝削，唯一減刑因素是認罪，終判他入獄5年。

被告L.K.B.（現年38歲）承認2023年8月7日在葵涌一單位強姦X。法官引述被告背景和辯方求情稱，被告中五學歷，任運輸司機，與家人關係良好，唯獨與妻子經常吵架，二人分隔異地，婚姻不睦使被告經常借酒澆愁，流連酒吧。被告事發前曾攝取酒精，對犯案十分後悔；事發過程不長，他與X年齡差距不大，不涉違反誠信，無證據顯示X事後染病。

事主不願做創傷評估 兩加刑因素

法官判刑時透露，X不願做創傷評估，本案加刑因素有二，其中被告與事主關係使案情更嚴重，量刑起點應由5年監禁上調至7年半，認罪後判囚5年。

案情稱，案發時30歲的X與二哥、三哥（即被告）和母親同住涉案單位，單位劃分3房，3兄妹各佔一間，以窗簾阻隔，母親則睡客廳。事發前一晚，事主參加中環的音樂節活動，因醉酒和頭暈由男友人護送回家。她回家後換上T恤連衣裙，沒穿內衣和內褲並迅速睡着。X睡覺時感覺有尚未完全勃起的陽具插入她下體，睜眼後看到被告站在牀邊，其裙子半掀，被告親吻她嘴唇後笑着離開。

事主翌朝稱報警 覆「我愛你」附傷心符號

X翌日早上醒來，下體不適，她隨後發信息跟被告對質，指摘他連妹妹也下手，表明將報警，被告回覆「我愛你」，並配上傷心表情符號。X同時把事件告知友人，在對方鼓勵下報案。被告翌日被捕，警誡下稱跟X甚少談話，當日凌晨他聽到巨響後進入X房間，當時X全裸，貌似喝醉，他曾呼叫其名字數次，但X沒反應。二哥則表示，聽到聲響後曾出房查看，看到被告攙扶X上牀，二人均有穿衣物。

【案件編號：HCCC 406/24】

相關字詞﹕高等法院 倫常事件 強姦罪

