「曝曾被姦」逼女童性交 男子囚6年 官斥禽獸

辯方求情稱，被告葉健濤（現33歲）的母親近期遭騙去13萬元，需兒子照料。法官郭啟安聞言稱「被告人都係詐騙」，亦關注被告向心理學家交代的版本和案情有出入，表明「你唔好浪費法庭時間出爾反爾」。休庭後辯方澄清被告承認控罪，撤回心理報告部分段落。

郭官表示，根據事主X創傷報告，她遭被告性侵後情緒抑鬱，會發怒、失眠和酗酒，無心向學，由第一組別學校轉至第三組別，自覺羞愧和低人一等。此外，她經常與母親、教師有言語衝突，兩度自尋短見，其中一次濫藥自殺未遂送院。

事主抑鬱兩度尋短 強校轉弱校

郭官引述被告心理報告稱，被告曾遭校園欺凌而自卑，自我形象負面，重犯風險中等至高。被告向心理學家稱渴望有親密關係，在追求異性關係屢受挫，故在事主面前塑造強勢形象，以控制對方性交。被告親撰求情信，對損人害己行為後悔；被告母親則自責疏於管教，願代兒子道歉。

欲斬纜遭勒索4萬換「未做次數」

郭官判刑稱，被告利用事主曾遭強姦的難堪經歷脅迫性交，因掌握別人私隱而「性剝削」令其就範，手法卑鄙。郭官續稱，被告無視事主於性交過程哭泣反抗，一個月內逼她性交兩次，更不斷發信息催促她完成餘下8次性交，並勒索4萬元，行為貪得無厭。郭官提到被告與事主年齡相差近13年，事發時互不認識，被告處心積慮部署本案，對事主造成心理創傷，行為非常自私。

郭官表示，事主一度憂要出庭作供，勾起昔日創傷，猶如傷口灑鹽，直至被告開審前認罪才免去心理負擔。郭官又稱，被告於性交過程談及對事主極具侮辱字眼，可見對未成年人有「特別性趣」，加上本案涉及操控和欺騙，被告完事後曾給予數百元報酬，有用金錢收賣女童之意味，屬加刑因素。郭官就兩項非法性交罪採納33個月量刑起點，勒索罪為50個月，部分刑期分期執行，總刑期6年。

【案件編號：HCCC 313/24】