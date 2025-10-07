明報新聞網
港聞

港聞一

私家車撼路邊車 害死途經主僕 事發倔頭路 司機疑油門當腳掣被捕

【明報專訊】大埔昨發生奪命交通意外。一輛停泊在寶鄉里倔頭路的客貨車，昨午被失控私家車猛撼，客貨車「擺尾」衝上行人路，途經女子遭夾斃，其同行八旬婦亦被撞飛昏迷，送院搶救不治。私家車男司機涉危駕被捕。據了解，該男司機疑油門當腳掣。

撞客貨車致擺尾 夾斃印傭撞飛八旬婦

意外後被夾於客貨車與燈柱之間的37歲外籍女子，由接報到場救援人員以工具將客貨車移離燈柱後始將她救出，身體多處嚴重受傷昏迷，其後由救護員即場證實死亡。被撞飛的88歲葉姓老婦頭部嚴重受傷，昏迷倒臥路旁，救護員即場為其急救，再由救護車送往沙田威爾斯親王醫院，惜搶救後不治。據悉，遭夾斃女子為印尼傭工，與被撞飛身亡老婦為主僕關係。

意外中，63歲廖姓客貨車男司機及71歲鍾姓私家車女乘客亦報稱受傷，兩人均輕傷清醒，由救護車送往大埔那打素醫院治理。60歲鍾姓私家車男司機事後在場協助警方了解經過，經初步調查後，警方以涉嫌危險駕駛引致他人死亡將他拘捕，由警員帶署扣留調查。案件由新界北總區交通部特別調查隊第二隊跟進。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 3800與調查人員聯絡。

客貨車司機正擬登車 遭撞至倒地

現場為大埔綜合大樓上落貨區出入口、寶鄉里倔頭路迴旋處。事發昨午2時許，鍾駕駛私家車於迴旋處右轉時，車輛失控猛撼停泊在路旁的客貨車右尾，客貨車被撞至「搖頭擺尾」，車尾衝上行人路，途經女子被夾於客貨車與燈柱之間，同行的八旬婦則被撞飛約4米，重傷昏迷倒地。

據了解，客貨車司機當時準備登車，他亦被「搖頭」撞至倒地受傷。

被撞客貨車右尾及左車身損毁，私家車則右車頭損毁，遭夾斃女子的遺體由帳篷及白布遮蓋，警方臨時封鎖部分寶鄉里蒐證，並量度兩車輛的長度及位置。女子遺體其後由仵工舁送殮房。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

