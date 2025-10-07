明報新聞網
港聞

港聞二

灣區手記：傳承與新生／文：尚東美

【明報專訊】因做「非遺工匠」聯絡了不少非遺傳承人，有年長的，也有年輕的，有一輩子專注於一門手藝，也有勇於嘗試「新活」。除了這兩天已刊出的兩名非遺傳承人，其實筆者還嘗試約訪一些新生代人物，不過他們的行程實在太滿，在全國各地飛來飛去。

例如有名「95後」自媒體博主，專注於全國各地學習非遺手藝，既在河南學過「打鐵花」，也在湖南學過「趕屍」（一種將客死異鄉者送回故土的習俗），最近才在雲南學習當地非遺項目「傣族緊那羅舞」（源於傣族神話中的神鳥形象，屬於節慶禮儀的一部分），真的「百足咁多爪」。雖然現在不少老一輩傳承人也開始嘗試用新媒體推廣，但像她這樣以「學習者+自媒體博主」身分不斷走進各種非遺的年輕人仍屬少數。

因工作了解到不同非遺項目，筆者也愈來愈感受到，非遺有時並不一定是「看得見、摸得着」的實物，它也能是一門技藝、一種習俗，甚至是一段隱在日常裏的精神傳承。相較於可以被具象化、甚至能吃的產品型「非遺」，那些無形的、只存在於口耳之間或表演場合中的項目，可能更難被理解和傳承。雖然不知道冠上「非遺」名號是否能拯救這些可能消失的傳統文化與工藝，但不同年齡或背景的人都願意為此付出，用自己的方式去延續，筆者又感到也許「遙遠的印記」能在當代找到新的生命力。

文：尚東美

相關字詞﹕非遺工匠 灣區人物 非遺 灣區手記 大灣區

