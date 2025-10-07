灣區熱搜：非遺話你知：廣繡工精色艷 中西合璧

廣繡的工藝講究細、繁、華、美。用線以桑蠶絲為主，細如髮絲，甚至能再分出百餘股，常配合金銀線繡製，線色多達上千種，可在方寸之間織出光影與質感的變化。其針法繁多，有圈圈針、戳針、工字針等，可營造平滑漸變或凹凸立體效果，讓畫面既有繪畫的層次，又有雕塑的立體感。

題材方面，廣繡既承襲傳統，也兼容並蓄。常見的有花鳥、山水、祥獸，寓意吉祥富貴；同時，因廣州長期與海外交流，廣繡亦吸收西洋紋飾、宗教元素，形成「中西合璧」的獨特風格。明清時期，廣繡屏風、宮扇、服飾更遠銷歐洲，成為外交和貿易中的重要商品。現代許多廣繡名家更是將廣繡與潮流結合，如廣繡名家王新元將廣繡與青銅器、動漫作品《斗羅大陸》等結合。

用色上，廣繡喜用大面積的紅、金、藍等強烈色彩對比，呈現富麗堂皇的氣派；同時又能在細節處見工巧，如花瓣的層層暈染、鳥羽的根根分明。

（灣區人物）