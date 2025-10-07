灣區熱搜：從嘗試到長期發展 殘障學徒覓得歸屬

在潘燕飛的繡架旁邊，是來自廣州美術學院城市學院的陳媛。21歲的她對未來發展一度迷惘，「我學的東西未來就業選擇並不多，所以想多嘗試其他方向，之前有去嘗試灰塑（一種雕塑藝術），在那打工一年，但那位老師技術不傳外」，後經介紹來到王新元的課堂。

「老師讓我從最簡單的荔枝樣式開始練習，但一個顏色的過渡至少也要用到4種絲線。」陳媛認為剛開始學習非常枯燥，後來發現如果專注其中，就不覺無聊。「雖然擔心這條路能否養活自己，但我還是想暫時放下焦慮試試，反正還年輕。」。

（灣區人物）