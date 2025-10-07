灣區熱搜：從嘗試到長期發展 殘障學徒覓得歸屬

【明報專訊】輪椅籃球運動員潘燕飛是「標竿培養」學徒，曾入圍全運會的她因懷孕錯過比賽，後來也多次參加殘聯組織的培訓活動，但都無疾而終，「我學過很多，包括美甲、按摩等培訓，但都沒有後續，直到來了這裏」。，2023年她只是抱着試試的心態參加王新元組織的殘障人廣繡培訓，同期百餘名殘障者當中，只有她堅持下來，只因那時一排直線要繡上一周，沒有任何圖案，也沒有任何變化，所以很多人堅持不了而放棄。「本想來長長見識，沒想到王老師一直鼓勵我，並告訴我繡得好還可以做全職員工。」如今她已是王新元廣繡工作室的全職員工，既找到一份穩定工作，亦重獲自信，「從嘗試到長期發展，我找到了新的歸屬感」。
在潘燕飛的繡架旁邊，是來自廣州美術學院城市學院的陳媛。21歲的她對未來發展一度迷惘，「我學的東西未來就業選擇並不多，所以想多嘗試其他方向，之前有去嘗試灰塑（一種雕塑藝術），在那打工一年，但那位老師技術不傳外」，後經介紹來到王新元的課堂。
「老師讓我從最簡單的荔枝樣式開始練習，但一個顏色的過渡至少也要用到4種絲線。」陳媛認為剛開始學習非常枯燥，後來發現如果專注其中，就不覺無聊。「雖然擔心這條路能否養活自己，但我還是想暫時放下焦慮試試，反正還年輕。」。
（灣區人物）
日報新聞-相關報道：
灣區熱搜：針游廿載念師恩 志當廣繡牽線人 建培育體系振非遺路 五方向「織出」傳承圖 (2025-10-07)
灣區熱搜：非遺話你知：廣繡工精色艷 中西合璧 (2025-10-07)