港聞

港聞二

3部門巡橋嘴 「昨日情况正常」

【明報專訊】國慶黃金周期間，不少旅客湧至西貢橋嘴洲觀光，踐踏珊瑚、濫捕生物、亂拋垃圾等亂象頻生。漁護署、海事處及警務處昨起展開4天聯合行動，派遣人、船巡邏西貢公眾碼頭、橋嘴洲及半月灣一帶。各部門昨日聯合回覆稱橋嘴洲昨日「情况正常」，「暫未發現有船或遊客涉及違法活動」。環境及生態局則稱將檢討承載力、人潮交通管制措施及相關法例等。

繼萬宜水庫東壩，橋嘴洲近日備受「小紅書」追捧，綠色和平在黃金周首日登島觀察發現，有訪客浮潛時踐踏珊瑚，挖掘海星、海膽等，另有違法生火煮食等。環境局昨在facebook發帖稱，漁護署、海事處及警務處昨日展開4天聯合行動，橋嘴洲「情况已回復正常」。各部門聯合回覆稱，已向船家及遊客派宣傳單張，並視察有否違例停泊等，昨日並沒發現違法活動。

環境局亦稱，漁護署、食環署及康文署已派員到橋嘴洲清潔垃圾，黃金周餘下幾天會加強清潔，漁護署將密切監察橋嘴洲珊瑚及海岸生態；未來將在訪客多的日子加強對熱門景點的管理、巡查和交通安排，並檢視如何加強生態保育，包括檢討承載力、人流交通管制措施及相關法例等，確保生態旅遊與環境保育並存。

環團倡限制人流 本研社籲劃海岸保護區

綠色和平項目主任夏淳權表示，本港生態景點相繼受內地客青睞，「上次是東壩，今次是橋嘴洲，下次可能是南大嶼、下白泥」，認為政府應及早全面評估本港生態環境，而非「頭痛醫頭、腳痛醫腳」。他舉例，橋嘴洲「只看表面可能已正常番、乾淨番，但珊瑚受踐踏後，可能已破壞該處的生態系統」，建議當局盡快做生態評估，限制登島人數。

本土研究社成員陳劍青稱，疫後每逢五一、十一等時節，總有生態景點迫滿遊客，「倘欠足夠保育措施，只會一個接一個（景點）被玩爛」。他建議政府中期可將橋嘴洲劃作海岸保護區，「禁止他們落水，就不會踩到珊瑚及小丑魚」；長遠則需要更整合的生態旅遊政策框架，包括從保育角度出發，評估各生態區的承載力，適度限制人流。

