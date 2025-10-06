甯稱無意大改環評程序 盼准24小時施工

甯漢豪表示，北都現已進入上蓋建設及營運階段，專屬法例會針對這兩階段的需要，例如成立園區公司，方便數據流、人流及物流等，亦會提出較簡單的程序，讓發展商申請「微調」現有參數的程序。

「新發展區可以稍微寬鬆一啲」

她相信新發展區的基建容量在一段時間內不會用盡，毋須太擔心增加少許容量或改動會令交通負荷或環境大受影響，「喺新發展區我哋覺得可以稍微寬鬆一啲」。她又說，政府不打算大改環評程序，舉例一般工程由於嘈音問題，若要通宵施工，須取得批准，但新發展區未有人入伙，當局或會在專屬法例制訂簡單程序處理這類申請，令工程加快。

長春社料影響生態 促環署把關

長春社公共事務經理吳希文指出，地盤24小時施工除了可能影響附近民居，亦可能影響自然生態，例如燈光及機器產生的噪音，或會影響候鳥飛行路線甚至螢火蟲棲息等；而現有環評機制下，獲批發展項目必須按環境許可證的條款施工，24小時動工或要向環保署申請，促環保署把關。