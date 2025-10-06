明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

甯稱無意大改環評程序 盼准24小時施工

【明報專訊】政府積極發展北都，將訂立專屬法例以加快步伐，發展局長甯漢豪稱，專屬法例會在城規程序「微調」，無計劃大幅改動環評程序，期望可放寬施工限制，例如容許24小時施工。長春社認為24小時施工有可能產生光或嘈音污染，影響生態，認為應依從原有環評機制審批。

甯漢豪表示，北都現已進入上蓋建設及營運階段，專屬法例會針對這兩階段的需要，例如成立園區公司，方便數據流、人流及物流等，亦會提出較簡單的程序，讓發展商申請「微調」現有參數的程序。

「新發展區可以稍微寬鬆一啲」

她相信新發展區的基建容量在一段時間內不會用盡，毋須太擔心增加少許容量或改動會令交通負荷或環境大受影響，「喺新發展區我哋覺得可以稍微寬鬆一啲」。她又說，政府不打算大改環評程序，舉例一般工程由於嘈音問題，若要通宵施工，須取得批准，但新發展區未有人入伙，當局或會在專屬法例制訂簡單程序處理這類申請，令工程加快。

長春社料影響生態 促環署把關

長春社公共事務經理吳希文指出，地盤24小時施工除了可能影響附近民居，亦可能影響自然生態，例如燈光及機器產生的噪音，或會影響候鳥飛行路線甚至螢火蟲棲息等；而現有環評機制下，獲批發展項目必須按環境許可證的條款施工，24小時動工或要向環保署申請，促環保署把關。

上 / 下一篇新聞