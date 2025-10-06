洪水橋片區擬增私樓地 政府代發展商建公路 甯漢豪：考慮市場意見 田北辰：吸引力仍有限

政府早前為北部都會區3個「試點片區」做市場意向調查，甯漢豪接受無綫《講清講楚》訪問時稱，除了增加私樓土地，亦有發展商反映稱由發展商興建區內一條公路的財政負擔過大，政府評估後決定改為由政府負責。

被問到政府建設北都支出會否比預期多，甯指出政府未來5年平均每年工務工程開支約1200億元，《施政報告》提出再增加300億元，當中已為北都建設預留資金；政府負責大型基建如公路，發展商可興建其他設施，「一上一落」情况下，政府應可負擔，最重要是考慮市場意見，「調整得到就去調整」。

「雙信封制」投標 願包基建或加分

土拓署早前已提出申請，將洪水橋片區一幅「政府、機構或社區」用地，申請作私營房屋發展，以增加財務可行性。擬議地盤面積7760平方米，擬建4座41至42層高物業，提供931個單位。土拓署文件顯示，該土地原預留作分區消防總局及救護站暨員工宿舍，政府正與消防處協調，在洪水橋／厦村新發展區找合適地點重置。

談到增加私樓土地，甯漢豪認為毋須擔心做法會變成趨勢，當局會評估是否合理、根據市場情况考慮，不會出現虧損。她又說，為找到有質素的發展商，會以「雙信封制」為洪水橋片區招標，如發展商願意自行負責基建、平整土地，以及建設速度較快等，有機會獲更好評分。

劉國勳認同：私樓土地佔比仍低

民建聯立法會議員劉國勳認為，擬議私樓發展土地鄰近洪水橋站，土地價值較高，有一定吸引力，「發展商都要計得掂條數才會投標」；又稱洪水橋片區的私樓土地佔比偏低，政府回應市場意見、增加私樓土地比例是合適做法。

翻查資料，現時3個片區以洪水橋的私樓土地比例最低，佔整體約16%；最多是新田，私樓地佔約33%；若洪水橋改劃申請獲城規會批准，私樓土地佔比會升至22%。

實政圓桌立法會議員田北辰認為，發展商較擅長發展住宅及商業等項目，北都片區項目要求發展商建造基礎設施，影響投標意欲，即使政府自行興建公路，對發展商吸引力仍有限。