明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

洪水橋片區擬增私樓地 政府代發展商建公路 甯漢豪：考慮市場意見 田北辰：吸引力仍有限

【明報專訊】政府最快今年底為發展洪水橋「片區」招標，發展局長甯漢豪透露，因應市場意見，會將原規劃作消防局及救護設施的用地，改劃作住宅發展，相信有助發展商更快獲回報；政府又會在區內興建一條原本由發展商建設的公路，減輕發展商負擔。她又說，訂立北都專屬法例非要縮減城規程序，而是希望透過較簡單的申請程序，「微調」一些現有發展參數，例如放寬基建容量及增加樓宇高度等。

政府早前為北部都會區3個「試點片區」做市場意向調查，甯漢豪接受無綫《講清講楚》訪問時稱，除了增加私樓土地，亦有發展商反映稱由發展商興建區內一條公路的財政負擔過大，政府評估後決定改為由政府負責。

被問到政府建設北都支出會否比預期多，甯指出政府未來5年平均每年工務工程開支約1200億元，《施政報告》提出再增加300億元，當中已為北都建設預留資金；政府負責大型基建如公路，發展商可興建其他設施，「一上一落」情况下，政府應可負擔，最重要是考慮市場意見，「調整得到就去調整」。

「雙信封制」投標 願包基建或加分

土拓署早前已提出申請，將洪水橋片區一幅「政府、機構或社區」用地，申請作私營房屋發展，以增加財務可行性。擬議地盤面積7760平方米，擬建4座41至42層高物業，提供931個單位。土拓署文件顯示，該土地原預留作分區消防總局及救護站暨員工宿舍，政府正與消防處協調，在洪水橋／厦村新發展區找合適地點重置。

談到增加私樓土地，甯漢豪認為毋須擔心做法會變成趨勢，當局會評估是否合理、根據市場情况考慮，不會出現虧損。她又說，為找到有質素的發展商，會以「雙信封制」為洪水橋片區招標，如發展商願意自行負責基建、平整土地，以及建設速度較快等，有機會獲更好評分。

劉國勳認同：私樓土地佔比仍低

民建聯立法會議員劉國勳認為，擬議私樓發展土地鄰近洪水橋站，土地價值較高，有一定吸引力，「發展商都要計得掂條數才會投標」；又稱洪水橋片區的私樓土地佔比偏低，政府回應市場意見、增加私樓土地比例是合適做法。

翻查資料，現時3個片區以洪水橋的私樓土地比例最低，佔整體約16%；最多是新田，私樓地佔約33%；若洪水橋改劃申請獲城規會批准，私樓土地佔比會升至22%。

實政圓桌立法會議員田北辰認為，發展商較擅長發展住宅及商業等項目，北都片區項目要求發展商建造基礎設施，影響投標意欲，即使政府自行興建公路，對發展商吸引力仍有限。

上 / 下一篇新聞