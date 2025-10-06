明報新聞網
黃金周首5天 逾百萬內地客訪港

【明報專訊】今日為中秋節，而內地8天的國慶黃金周長假亦踏入第六天。根據入境處數字，昨日截至晚上9時共有14.5萬人次內地旅客入境，即黃金周首5天錄得超過102萬人次內地旅客訪港。財政司長陳茂波昨在網誌中表示，黃金周首4天內地訪港旅客達87.7萬人次，較去年上升超過7%，而本地零售業臨時總銷貨價值亦連續4個月錄得增長；他稱，展望今年餘下的時間，不同盛事活動將繼續為市道帶來支持。

零售銷售連續4月錄增長

翻查入境處數字，黃金周首4天每日均有逾20萬內地旅客入境，昨日長假期第五天截至晚上9時，共有逾44.6萬人次入境，當中逾14.5萬為內地旅客，其他旅客則有逾2.5萬人次。出境方面，截至昨晚9時有超過41.6萬人次出境，當中內地旅客佔近13.6萬。

陳茂波昨在網誌表示，黃金周首4天的海內外旅客都有增長，內地旅客達87.7萬人次，較去年上升逾7%，海外旅客約12.6萬人次，按年更升逾30%。他提到，8月零售業臨時總銷貨價值達303億元，按年升3.8%，是連續4個月錄得增長，「優於市場預期」；他亦說，在本地住宅物業市場趨穩、股市興旺、旅客持續增加等多個因素支持下，本地零售業的經營情况正逐步穩定下來。

陳茂波提及多項本港活動，包括中秋舉行的大坑舞火龍、本月下旬舉行的美酒佳餚巡禮，以及下月的第十五屆全運會和聖誕期間的各式活動，形容是吸引人流的重要時點，亦預計11月舉行的國際金融領袖投資峰會、金融科技周和12月的設計營商周等可帶來高消費、高增值的商務客群，讓本地零售、餐飲和酒店業界受惠。他稱政府會繼續和業界一同努力，加強不同活動之間的聯乘和協同，將盛事活動的經濟效益最大化。

陳茂波：逾10重點企業本周簽約

陳茂波又透露，本周會舉行新一批重點企業簽約儀式，涉及10多家重點企業在港落戶或擴展業務，包括3家全球十大醫藥企業，亦首次包括結合創科的文創企業；而隨着本批企業加入，透過引進辦促成落戶的重點企業總數將突破100家。

