火龍舞動大坑 遊客倍感中秋氣氛 讚人文氣息濃 比深圳科技表演「更真實」

1號戒備信號昨晚仍然生效，昨午5時許，大坑及銅鑼灣一帶風勢強勁、烏雲蓋頂，但無阻一眾市民和遊客到場「霸靚位」等待火龍登場；警方一早到場架起鐵馬維持秩序。至晚上7時許，由16人組成的鼓動鼓樂團率先敲響序幕，不同的少年團體亦上演武術及中式嘻哈等表演，及後由逾80名小朋友組成的「小火龍」隊於晚上8時率先出場，小隊員合力高舉由LED燈製成的小火龍在浣紗街穿梭。據現場介紹，小火龍的龍頭重約5公斤。

市民攜妻兒近距離觀賞 小朋友感震撼

壓軸登場的是由約1.2萬炷燃燒的線香組成、長67米的傳統火龍，300名健兒合力舞動火龍穿梭於大坑的大街小巷，其間不時向左及右擺動，分別寓意龍馬精神及富貴逼人；火龍亦不時原地打龍餅，寓意團團圓圓。大批市民和遊客於浣紗街夾道歡迎觀賞，每當火龍經過時，觀眾即發出歡呼聲。

袁氏一家三口昨晚到場觀賞舞火龍，其中袁先生是第二度現場觀賞，他稱昨晚人流雖較往年少，但現場氣氛濃厚，他打算今明兩天會再與妻兒來觀賞；袁小朋友表示可近距離觀賞火龍很開心，「感到很震撼」。來自深圳的遊客琚小姐則感受到香港過中秋的濃厚氣氛和「人文感覺」，她亦稱今明兩日會再到場觀賞舞火龍。

總指揮：冀傳承舞火龍文化 兼促進旅業

大坑舞火龍總指揮豪哥向本報表示，昨晚現場氣氛非常熱鬧，亦很滿意火龍健兒的表現，相信今日中秋節觀賞人流會迫爆大坑及維園一帶。他說，近年大坑舞火龍成功吸引不少市民和遊客參與，同時促進本地旅遊業，形容是他的成績表，他希望這項中國傳統文化可傳承下去，同時令本地旅遊業更興旺，振興本地經濟。

昨晚為迎月夜，毗鄰大坑的維園正舉行「乙巳年中秋綵燈會」，現場擺設多組璀璨綵燈，包括以「喜樂．全城──傳承躍動 喜迎全運」為題的全運會大型綵燈裝置等。昨傍晚近6時，不少市民及遊客到場「打卡」，另有不少人觀賞舞火龍後把握時間入場。第二日的大坑舞火龍將於今晚7時半開始，火龍於晚上10時半將進入維園。明日的表演同樣於晚上7時半開始，但會回歸到大坑街頭舉行。