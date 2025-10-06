明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

火龍舞動大坑 遊客倍感中秋氣氛 讚人文氣息濃 比深圳科技表演「更真實」

【明報專訊】為期3日的年度盛事「大坑舞火龍」昨晚迎月夜登場，吸引大批市民及遊客到現場觀賞。全長67米的火龍由1.2萬炷長壽線香組成，由300名健兒合力舞動，火龍穿梭於大坑的大街小巷，祈求合境平安。有首次觀賞舞火龍的深圳遊客形容，感受到香港過中秋的濃厚氣氛及「人文感覺」，較深圳主要用無人機及燈光等科技表演的慶中秋活動「更真實」。毗鄰的維園亦正舉行綵燈，亦成為市民和遊客的打卡熱點，而大坑火龍今晚亦會舞入維園，為中秋夜增添氣氛。

1號戒備信號昨晚仍然生效，昨午5時許，大坑及銅鑼灣一帶風勢強勁、烏雲蓋頂，但無阻一眾市民和遊客到場「霸靚位」等待火龍登場；警方一早到場架起鐵馬維持秩序。至晚上7時許，由16人組成的鼓動鼓樂團率先敲響序幕，不同的少年團體亦上演武術及中式嘻哈等表演，及後由逾80名小朋友組成的「小火龍」隊於晚上8時率先出場，小隊員合力高舉由LED燈製成的小火龍在浣紗街穿梭。據現場介紹，小火龍的龍頭重約5公斤。

市民攜妻兒近距離觀賞 小朋友感震撼

壓軸登場的是由約1.2萬炷燃燒的線香組成、長67米的傳統火龍，300名健兒合力舞動火龍穿梭於大坑的大街小巷，其間不時向左及右擺動，分別寓意龍馬精神及富貴逼人；火龍亦不時原地打龍餅，寓意團團圓圓。大批市民和遊客於浣紗街夾道歡迎觀賞，每當火龍經過時，觀眾即發出歡呼聲。

袁氏一家三口昨晚到場觀賞舞火龍，其中袁先生是第二度現場觀賞，他稱昨晚人流雖較往年少，但現場氣氛濃厚，他打算今明兩天會再與妻兒來觀賞；袁小朋友表示可近距離觀賞火龍很開心，「感到很震撼」。來自深圳的遊客琚小姐則感受到香港過中秋的濃厚氣氛和「人文感覺」，她亦稱今明兩日會再到場觀賞舞火龍。

總指揮：冀傳承舞火龍文化 兼促進旅業

大坑舞火龍總指揮豪哥向本報表示，昨晚現場氣氛非常熱鬧，亦很滿意火龍健兒的表現，相信今日中秋節觀賞人流會迫爆大坑及維園一帶。他說，近年大坑舞火龍成功吸引不少市民和遊客參與，同時促進本地旅遊業，形容是他的成績表，他希望這項中國傳統文化可傳承下去，同時令本地旅遊業更興旺，振興本地經濟。

昨晚為迎月夜，毗鄰大坑的維園正舉行「乙巳年中秋綵燈會」，現場擺設多組璀璨綵燈，包括以「喜樂．全城──傳承躍動 喜迎全運」為題的全運會大型綵燈裝置等。昨傍晚近6時，不少市民及遊客到場「打卡」，另有不少人觀賞舞火龍後把握時間入場。第二日的大坑舞火龍將於今晚7時半開始，火龍於晚上10時半將進入維園。明日的表演同樣於晚上7時半開始，但會回歸到大坑街頭舉行。

上 / 下一篇新聞