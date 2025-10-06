器官捐贈預設默許制 衛生署長冀重啟討論

本港器官捐贈制度目前採用「自願捐贈」（opt-in）機制，市民需提出自願捐出器官移植，但死後仍須徵求家屬同意；部分海外國家如西班牙、奧地利則採取「預設默許」（opt-out）機制，假定所有市民同意死後捐出器官，不同意者須在生前提出反對，但在西班牙最終仍要徵得家屬同意才會移植。

前食衛局曾委託政府統計處於2017年就「預設默許」機制做調查，支持及反對的市民各佔三成多，當局最終無推出。

指40萬登記太少 遜發達地區

林文健昨稱，目前中央器官捐贈名冊有約40萬個登記是遠遠不夠，較西班牙等很多先進發達地區仍處於低水平，「會否將來可以重啟討論器官捐贈用預設默許政策，只要市民有選擇權，就不會牽涉人權」。他說衛生署下半年會開設社交專頁，又會開拍微電影推廣器官捐贈。

移植基金會倡保守方案 死後遺屬決定

事隔多年再提「預設默許」機制，何繼良向本報表示，相信是目前本港器官捐贈率低，令當局認為是時機考慮推行，而他多年來均支持該機制。何強調「預設默許」並非強迫捐贈，市民仍有自主權，建議可採取保守方案，讓是否捐贈器官的決定權留予死者家人。若推行「預設默許」，他估計需立法處理並向市民諮詢，改用新制度亦料需兩三年過渡。

香港肝臟移植協康會會長黃龍輝亦支持推動新制度，稱推行「預設默許」的國家如西班牙，捐贈率高本港數倍。黃提到，過去5年本港器官捐贈大減，去年輪候肝臟移植有70人，惟活體及屍肝移植合共只有30至40宗。

黃龍輝又說，衛生署在推動宣傳上已付出努力，但可更「入屋」，包括向年輕人宣傳器官捐贈，並與非牟利機構加強合作，「看到街上藥廠的疫苗廣告，仲做得好過器官捐贈」。對於「預設默許」制度會否令捐贈意願不增反減，黃說若推動新制度遇到很大輿論壓力，相信政府亦會看到情况，改用其他措施推動器官捐贈。