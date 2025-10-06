明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

私家車鬧市撞4車釀7傷 揭司機藏毒被捕

【明報專訊】油麻地昨日發生嚴重交通意外。一輛私家車於佐敦道先後與4車相撞，有被撞車輛剷上行人路，車禍共釀7傷，包括傷勢較重的七旬男途人。警方於肇事司機身上及車廂檢獲毒品，他涉嫌狂亂駕駛及販毒等4罪被捕。

被捕37歲麥姓男司機涉嫌狂亂駕駛、駕駛時沒有有效駕駛執照、販運危險藥物及藏有危險藥物被捕，帶署扣查。傷勢較重的72歲黃姓男子腳部骨折，倒卧於近行車線的行人路，72歲金姓女途人則倒臥於靠近店舖位置，事後兩人仍有知覺，經救援人員初步治理，由救護車送往伊利沙伯醫院，昨晚黃情况危殆，金情况嚴重。另外3男2女傷者分別為兩輛私家車的司機及乘客，全輕傷清醒，被送廣華醫院治理。

一車被撼剷上行人路 七旬途人重創

現場為佐敦道近庇利金街至上海街位置，事發昨午2時許，綜合網上短片及圖片，涉事西行灰色私家車先撞兩巴士及一私家車，駛至近上海街交界時，當時為行車綠燈，各車陸續駛過燈位直駛及左轉上海街，灰色車猛撼一輛白色混能私家車尾，兩車180度掉頭，白色車被撞後剷上行人路，掃毁鐵欄及撞倒途人，灰色車則倒向慢溜約10米，剷上路中安全島始停於路中過路處。被撞男途人腳部重傷，倒臥血泊中。

事後救援人員到場為傷者初步治理及分流，警方臨時封鎖部分行車線及行人路。被撞巴士及私家車分別車身及車尾損毁，第四輛被撞的白色車右尾與車頭損毁，行人路旁鐵欄扭曲，地面留有血迹、鞋及車輛碎片。

料為毒品快餐車 司機精神恍惚

肇事灰色車車頭損毁，泵把脫落，麥姓男司機登上警車協助了解。他其後被黑布蒙頭押至車旁，警員搜查車廂及尾箱，警犬亦奉召到場協助。結果司機身上及車廂檢獲共重約6.5克可卡因及1克冰毒，毒品總市值約7800元。案件交由油尖警區刑事調查隊跟進。現場消息稱，灰色車由庇利金街左轉佐敦道時，先後撞到4車，在車廂檢獲的毒品已分成數小包，相信為派貨的「毒品快餐車」，司機被捕時精神恍惚，將調查事件是否與吸食毒品有關。

相關字詞﹕毒品快餐車 交通意外 販毒 狂亂駕駛

上 / 下一篇新聞