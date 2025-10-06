私家車鬧市撞4車釀7傷 揭司機藏毒被捕

被捕37歲麥姓男司機涉嫌狂亂駕駛、駕駛時沒有有效駕駛執照、販運危險藥物及藏有危險藥物被捕，帶署扣查。傷勢較重的72歲黃姓男子腳部骨折，倒卧於近行車線的行人路，72歲金姓女途人則倒臥於靠近店舖位置，事後兩人仍有知覺，經救援人員初步治理，由救護車送往伊利沙伯醫院，昨晚黃情况危殆，金情况嚴重。另外3男2女傷者分別為兩輛私家車的司機及乘客，全輕傷清醒，被送廣華醫院治理。

一車被撼剷上行人路 七旬途人重創

現場為佐敦道近庇利金街至上海街位置，事發昨午2時許，綜合網上短片及圖片，涉事西行灰色私家車先撞兩巴士及一私家車，駛至近上海街交界時，當時為行車綠燈，各車陸續駛過燈位直駛及左轉上海街，灰色車猛撼一輛白色混能私家車尾，兩車180度掉頭，白色車被撞後剷上行人路，掃毁鐵欄及撞倒途人，灰色車則倒向慢溜約10米，剷上路中安全島始停於路中過路處。被撞男途人腳部重傷，倒臥血泊中。

事後救援人員到場為傷者初步治理及分流，警方臨時封鎖部分行車線及行人路。被撞巴士及私家車分別車身及車尾損毁，第四輛被撞的白色車右尾與車頭損毁，行人路旁鐵欄扭曲，地面留有血迹、鞋及車輛碎片。

料為毒品快餐車 司機精神恍惚

肇事灰色車車頭損毁，泵把脫落，麥姓男司機登上警車協助了解。他其後被黑布蒙頭押至車旁，警員搜查車廂及尾箱，警犬亦奉召到場協助。結果司機身上及車廂檢獲共重約6.5克可卡因及1克冰毒，毒品總市值約7800元。案件交由油尖警區刑事調查隊跟進。現場消息稱，灰色車由庇利金街左轉佐敦道時，先後撞到4車，在車廂檢獲的毒品已分成數小包，相信為派貨的「毒品快餐車」，司機被捕時精神恍惚，將調查事件是否與吸食毒品有關。