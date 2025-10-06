海心公園案疑犯被捕 與兩事主不相識

涉嫌傷人被捕的31歲韓姓男子，昨午4時許在紅磡建灣街花園的公廁被捕，先被帶往紅磡警署，再被押至西九龍警察總部扣查。探員在現場檢走被捕男子案發時所穿的一對灰色波鞋。遇襲的37歲霍姓男子3處受傷，包括頸、膊；24歲甄姓男子則有10處傷口，涉及頸、胸、背、手，兩人昨夜仍然留醫，甄情况危殆，霍轉為嚴重，警方暫未與他們錄口供。

涼亭各有各坐 半句鐘後生果刀逞兇

西九龍總區刑事總部（行動）警司賈錦琳昨稱，兩名事主當日帶同飲品及食物，坐在海心公園一個涼亭的石枱櫈，疑犯坐在附近另一張枱櫈獨自看手機，雙方之間及涼亭亦有其他市民，當時雙方無交談；約30分鐘後，疑犯站起走向兩名事主，取出一把尺寸不大於手掌的生果刀向兩人施襲，及後沿海心公園海濱往黃埔花園方向逃去，逃走期間將兇刀丟進海中。

警指露宿者 前夜公園流連

警方翻查附近一帶及「銳眼」閉路電視調查及分析情報，鎖定疑犯為一名露宿者，常在深水埗及紅磡一帶公園流連，案發前一晚已於海心公園睡覺及流連。賈錦琳續稱，警方曾接觸疑犯身邊人士，發現他有疑似精神病徵狀，不排除他有精神問題，惟醫院沒有其精神病紀錄，會繼續了解案發情况及行兇動機。

水鬼隊3號波下搜尋 未檢兇器

涉案生果刀疑被擲至海心公園對開水域，飛虎隊「水鬼隊」昨早於公園對開海域下潛搜尋，惟3號風球下海面風高浪急、海牀沉積淤泥，涉案兇器至昨晚尚未尋回。警方呼籲目擊者致電5468 2582聯絡西九龍總區重案組聯絡。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676