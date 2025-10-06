DesignerCon開幕 香港館展玩具創意

陳幼堅：玩具亦是創意產業

「香港館」正門堆滿洋娃娃、西瓜波、扭蛋機等懷舊玩具。陳幼堅接受本報記者訪問表示，靈感來自有「玩具街」之稱的灣仔太原街及深水埗福榮街，並與電影美術指導文念中、建築學者蘇暢合作營造相關場景，相信能讓市民產生共鳴，向旅客展現香港獨有面貌。

陳幼堅形容，這條「時光隧道」呈現出香港由生產至創意年代的變化，他希望藉此令政府重新思考玩具的意義，指玩具亦可以是創意產業路向之一，「政府（發展創意產業）不要只看時裝、Art Fair（藝術博覽會）及動漫，其實玩具曾出現光輝年代，現在當Labubu走出來，全世界都看到香港」。

日本人氣舞蹈女團Avantgardey昨於現場表演及舉辦簽售會，為活動揭開序幕。DesignerCon創辦人Ben Goretsky在開幕禮致辭時稱，香港作為通往世界的門戶，相信能連結本地及亞洲藝術家，又希望透過活動展示創意如何激活經濟、培養人才並促進世界聯繫。

今年進軍亞洲 港為首站

活動場內亦售賣商品，如由陳幼堅操刀的「四喜阿童木Astro Boy 4 Happiness」樹脂雕塑聯乘作品，定價2340元，全球限量20件。

是次活動亦推出「粉紅10月」（Pink October）慈善企劃，以響應10月國際乳癌關注月，由台灣名模林志玲擔任公益企劃代言人，她今日會現身現場，同日舉行慈善拍賣會，拍賣品包括國畫大師徐悲鴻藝術館推出的「粉色雙駿圖絲巾」，善款將全數捐贈香港癌症基金會等慈善機構。

今年是「DesignerCon」20周年，品牌決定進軍亞洲，以香港為亞洲總部和活動首站。是次活動由Supercon Hong Kong主辦、香港設計中心協辦，市民可於網上售票平台Klook購票，售價最低為128元單日票，最貴為2880元「VVIP單日票」（含禮包及簽售優先權等）。