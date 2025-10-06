明報新聞網
DesignerCon開幕 香港館展玩具創意

【明報專訊】全球潮流藝術盛事「DesignerCon」首次登陸香港，昨日及今日在香港亞洲國際博覽館2號展廳舉行。活動設「香港館」，透過介紹本地20多名不同年代與玩具有關的人物故事，展出小黃鴨、1980年代「椰菜娃娃」及Labubu等玩具，講述1950年至今的香港玩具史。「香港館」創意總監陳幼堅希望藉此令政府重新思考香港創意產業發展不應只局限於時裝、藝術博覽或動漫等，玩具亦可以是創意產業路向之一。

陳幼堅：玩具亦是創意產業

「香港館」正門堆滿洋娃娃、西瓜波、扭蛋機等懷舊玩具。陳幼堅接受本報記者訪問表示，靈感來自有「玩具街」之稱的灣仔太原街及深水埗福榮街，並與電影美術指導文念中、建築學者蘇暢合作營造相關場景，相信能讓市民產生共鳴，向旅客展現香港獨有面貌。

陳幼堅形容，這條「時光隧道」呈現出香港由生產至創意年代的變化，他希望藉此令政府重新思考玩具的意義，指玩具亦可以是創意產業路向之一，「政府（發展創意產業）不要只看時裝、Art Fair（藝術博覽會）及動漫，其實玩具曾出現光輝年代，現在當Labubu走出來，全世界都看到香港」。

日本人氣舞蹈女團Avantgardey昨於現場表演及舉辦簽售會，為活動揭開序幕。DesignerCon創辦人Ben Goretsky在開幕禮致辭時稱，香港作為通往世界的門戶，相信能連結本地及亞洲藝術家，又希望透過活動展示創意如何激活經濟、培養人才並促進世界聯繫。

今年進軍亞洲 港為首站

活動場內亦售賣商品，如由陳幼堅操刀的「四喜阿童木Astro Boy 4 Happiness」樹脂雕塑聯乘作品，定價2340元，全球限量20件。

是次活動亦推出「粉紅10月」（Pink October）慈善企劃，以響應10月國際乳癌關注月，由台灣名模林志玲擔任公益企劃代言人，她今日會現身現場，同日舉行慈善拍賣會，拍賣品包括國畫大師徐悲鴻藝術館推出的「粉色雙駿圖絲巾」，善款將全數捐贈香港癌症基金會等慈善機構。

今年是「DesignerCon」20周年，品牌決定進軍亞洲，以香港為亞洲總部和活動首站。是次活動由Supercon Hong Kong主辦、香港設計中心協辦，市民可於網上售票平台Klook購票，售價最低為128元單日票，最貴為2880元「VVIP單日票」（含禮包及簽售優先權等）。

