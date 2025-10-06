灣區熱搜：「每個鐘表都是微觀世界 每次維修如走鋼線」

徒弟錯判報價低 講信蝕做

鐘表維修流程大致分檢查、溝通、拆殼、維修、清洗、組裝和測試7步驟。有人認為維修環節最重要，周建和認真道：「每一步都要求維修人員的專業和經驗。」看似簡單的檢查溝通，亦隱藏「地雷」：幾年前有人慕名帶表維修，徒弟檢查時未發現真正原因，後續也缺乏溝通，直接說「200元解決」。周建和後來發現真正問題，需換一個幾千元部件，「而且要裝回這個細小的部件非常考驗技巧，既要有眼力又要有手力，手只要一抖都無法精準安裝。但已承諾客人，我們只能守信，手工費和部件費都無收取，說好200元就200元」。

大鐘小表各藏難度 AI難代

還有大型落地鐘、座鐘同樣繁複，十二音管、九音管藏着毛病，老式空氣鐘怕灰塵進入機芯，需頻繁拆洗。這些高難度工序無法靠機械或AI替代，只能依靠手工經驗與傳承。周建和強調，「古鐘表修復技藝之所以能入選非遺，不僅是保護了一門精湛手藝，也守護了時間對我們的意義。」

（灣區人物）