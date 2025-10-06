灣區熱搜：見證改革開放後行業興盛 嘆今市場與傳承困境

智能產品衝擊 年輕人坐不定

改革開放前，內地買手表要憑票，種類有限，技藝與維修需求雖有，但市場不大。1978年改革開放後，進口表進入內地，手表種類大幅提升，電子表、石英表甚至走私表充斥，給鐘表維修帶來機遇。「當時維修師傅基本都能解決客人的難題，費用也不貴。」由於當時鐘表被視作高檔物，也是必備品，「所以維修師傅社會地位很高」，周建和回憶，「客人逢年過節還會送煙酒呢」。

昔鐘表師傅地位高 今報酬低

1980至90年代，亨達鐘表不斷擴張，與大型百貨公司合作設立專櫃、建立維修網絡，但步入21世紀，亨達鐘表開始面臨市場和傳承兩大困境。隨着電子表、智能設備普及，部分人喪失對傳統機械表的興趣；年輕人也不願入行學維修，「我以前學師要3年，現在已經將培訓時間壓縮至一兩年，但年輕人還是坐不住」。

周建和表示，年輕人入行難，一方面是缺耐心，另一方面也可能與報酬低有關。「雖然古鐘表修復技藝現在成為區級非遺項目，但這個不像其他非遺糕點之類的，起碼可以送禮做手信，所以我們的存在和發展，也算是比較艱難。」

（灣區人物）