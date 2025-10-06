明報新聞網
港聞

港聞二

灣區熱搜：非遺表匠出山 帶老店回家

【明報專訊】中華文化5000年歷史中，雖有不少手藝傳統湮沒於時間長河，但亦有眾多工匠孜孜不倦只為守護一份精神，傳承一門工藝。大灣區版今明兩日的「灣區人物」，帶大家走進兩名廣州非物質文化遺產（非遺）代表性傳承人的「守護」和「傳承」之路。

今日是中秋佳節，大家敘天倫之時，原退休8年的年近七旬「鐘表醫生」周建和，這幾個月則帶着比他還老的廣州老字號亨達鐘表重返上下九復業，他本人更通過「古鐘表修復技藝」非遺代表性傳承人考核。這個見證鐘表業變化近半世紀的老匠復出原因很簡單：「我修復的不僅是那塊手表、那座老鐘，也是在守護持有者的記憶。」明報記者 蔡宛均

退休萌念申老號 蒐700頁材料

2017年對周建和來說，原是退休頤養天年的一年。「當我辦理完各種手續後，有天偶然看到了國家對老字號的宣傳，就有個念頭。」於是乎，這個47年前入行、在當時十三行路廣州市百貨公司為眾鐘表（亨達鐘表前身）做學徒的老匠，開始從拿鋏子改為敲鍵盤，上網了解申報老字號各項要求，獨立整理資料，2019年帶着兩本共計近700頁申報材料走進廣州市老字號協會，讓「亨達鐘表」被認定為廣州老字號。

「申請的時候，家人都不理解我，兒子甚至覺得我在浪費力氣。」但對周建和來說原因很簡單：人生最重要記憶都留在亨達。1978年入行時周建和21歲，師從吳恩學習，「我當時特別努力，上班最早、下班最晚」。欣賞他的拼搏，吳恩開始讓他做採購，並叮囑「要坐得住冷板櫈，學東西最終還是靠自己」。後來因徵地拆遷等原因，為眾鐘表輾轉遷移及易名。1997年，周建和開始以負責人身分管理亨達，2005年在國企改制背景下，周建和又以獨資形式經營。

與鐘表結緣近半世紀，周建和憶述，入行那年頭工人平均月薪不過幾十元（人民幣，下同），手表卻要價過百元，是實力和地位象徵，「我們那時候有種說法，男人一輩子必須要有的東西不是房、不是車，而是手表」。加上改革開放的春風，鐘表業非常繁榮，催生維修需求。

憶起那段板櫈一坐就是一整天的維修生涯，周建和笑得眼角都是皺紋，雖然工作很累，對技藝要求極高（見另稿），「但當時送來修理的鐘表，對客人來說都是無價之寶，不僅是因為價格貴重，更是因為背後的故事，有的是父母傳下來，有的是出國打工的家人掙到第一桶金送的，還有客人說維修的這塊表以後要做傳家寶」。身邊人都不解他退休後還要這麼忙，周建和卻知道，「鐘表不是單純的工具，而是情感和回憶的載體，我維修的不止是鐘表，也是在守護客人的記憶」。

嘆今迭代快 盼守護記憶回甘

也因如此，即使這些年傳統鐘表深受電子表及智能產品打擊，周建和始終堅信這一行和維修工藝絕不消失，「人這一輩子都逃不開時間，孩子吃早飯要看上課時間、父母上班出門前要看時間、一家晚上睡覺時要看時間」。他感嘆，「現在什麼都很快，那些智能設備更新迭代也很快，但鐘表承載的記憶需要慢慢回味；同時鐘表維修是服務業，每個品牌的機芯都不一樣，內部都是極其精密複雜的結構，所以也不會那麼快被時代淘汰。」

說着相信行業能走得很久，周建和也從未停下推廣步伐。去年他將國家級非遺「古鐘表修復技藝」申報為荔灣區第八批非遺，今年7月又通過「古鐘表修復技藝」非遺傳承人考核。而受新冠疫情影響停業的亨達鐘表（第十甫路店）今年6月也原址重開，「2023年荔灣區政府聯絡我，告訴我國家扶持老字號，希望能重開亨達」。周建和認為，今時今日鐘表維修較難帶動零售業，實體店又面臨市場變化，他只能努力為亨達爭取各類推廣以擴大知名度和官方支持，讓公眾知道鐘表維修手藝，「我們之前嘗試過直播帶貨，但效果不佳，未來會考慮透過互聯網宣傳、官方非遺平台和各類非遺活動等途徑推廣這行業」。

帶貨效差未灰心 爭網擴名聲

當年只因伯父從事手表零件加工，父親則一直鼓勵「要有一技傍身」，周建和才走入鐘表世界，沒想到就這樣與鐘表相伴大半輩子，也未想過自己會推動鐘表業走向公眾，更未想過成為非遺傳承人，「但現在我好高興，可以讓更多人看到鐘表行業的珍貴，看到鐘表維修手藝的不易，看到我們守護記憶的價值」。周建和的笑容中，這些努力和堅持何嘗不是為守護自己與鐘表的情懷。

（灣區人物）

相關字詞﹕大灣區 灣區熱搜 灣區人物

