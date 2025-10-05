謝展寰：公屋廚餘回收明年有望「一座一桶」

謝展寰昨出席商台《政經星期六》時再次被問到垃圾徵費暫緩，他引述《施政報告》推11項措施支援中小企，稱經濟大環境影響下，現非推動垃圾收費的好時機；又認為若要做好環保措施，相關政策方向須配合經濟活動，措施成效才會「事半功倍」。謝透露正與業界商討以「生產者責任制」回收膠樽及電動車電池，冀業界能以自覺最合適方式減廢回收。

謝展寰說，有望明年達成公屋廚餘回收「一座一桶」目標，公屋廚餘桶數目將由1200個增至1600個，但各大廈情况不同，未必有足夠位置予廚餘桶擺放，或需置於較遠地點。他又稱將研究在「三無大廈」附近如街市和大型垃圾站等地方設廚餘收集點。

「走塑」替代品暫不理想

謝提到本屆政府開始推動家居廚餘回收，形容市民習慣「翻天覆地」，屋邨廚餘桶前一到晚上便見人龍。謝稱擴大回收網絡需公帑，故望以科技增加成本效益，包括電子化「綠綠賞」及增設智能回收機，後者彈性大，毋須租借舖位，可減輕成本。

環保署今年8月推出「非塑膠容器試驗計劃」，招募本地餐飲試用各類非塑膠容器。謝展寰昨於港台《星期六問責》稱計劃並無時間表，有千多間食肆參與，引述業界反映容器「未掂」、「唔妥」、盛載湯類食物時亦不穩、蓋又未能蓋好。他說，當局正與食肆及生產商研究容器設計和物料，期望盡快找到成熟替代品，以令強制「走塑」進入第二階段。