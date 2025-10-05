稱海外民主制易生「短期心態」 應以法案效益衡量議員

邱達根認為香港非獨例，形容海外一些民主制度社會易衍生「短期心態」，政治人物為求選票一定「以最短期利益給市民作為口號為依歸」或推動分化。他認為，要審視制度的效用，關鍵是有否為社會帶來好處，「給市民（好處）就是派錢而已，社會（好處）就是你20年、50年後的競爭力，你還是不是國際上領先的城市」。

科技創新界前身為資訊科技界，2016年選民有11,711人及404個團體，選制改革後的科技創新界，選民變為73張團體票。邱達根稱以往在個人票基礎下，「無論他的政治立場，他討論的就是加薪、加工作崗位，如果今天是這樣的投票基礎，可能我也是這樣」。

聆聽業界需具過濾思維

經歷4年任期，邱說任內接觸企業、商會及「打工仔」等業界，亦有有意來港的企業，他歸納作為議員，有需要聆聽業界每個人的聲音，但同時需有「過濾思維」，而非「有十個人要求一件事，就代表那十個人嘈政府」，認為「過濾」的考慮原則應包括資訊是否正確，是針對個人、企業抑或整個行業的發展，是否值得推行及是否可行，整合後才再向政府表達，「如是之前『一人一票』，我不用想將來企業盈利如何、不用想香港要發展哪個科技領域方向」。