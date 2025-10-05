邱達根：吸科企來港 要續加快供地 邊平整邊接洽 免投資者離去

明報記者 鄭律銘

邱達根說，以往政府針對創科政策更多是考慮工作市場、勞動人口的關係，以及對企業的扶持等，認為是為創科發展打基礎，但他認為推動科技發展需着眼未來發展方向，舉例外國推動科技發展亦由政府選定產業扶持，舉例日本汽車製造及微電子、韓國通訊及文化產業等，現已有不錯成就。

現勢頭不錯 需說服社會續撐

在香港，他以現屆政府提出發展生物科技為例，相關產業以往佔香港GDP不大，但現時香港有不錯發展勢頭，包括有不少相關專家，亦有不少相關公司來港募資上市。他形容，要一個領域有所發展「需十年八年、非三兩年的事」，目前最大挑戰是面對經濟起伏，如何說服社會在政府資源較緊張下繼續支持指定領域發展。他建議，可考慮透過政府提供誘因，鼓勵公營及私營版塊更多試用本地科企技術或產品，令業界有應用場景可發展成長。

至於本港長年的土地問題，邱達根說，「沒有老闆會跟你保證，5年後來香港投資」，投資計劃一定是當前決定，建議未來兩三年陸續有創科土地可平整之際，當局同步與企業洽落戶，加快流程。他說「speed to the user（滿足用家需求的速度）很重要」，若落實規劃已是五六年後，投資者或已離去。

再下屆立會可探討組成

現時立法會由直選20席、功能界別30席及選委會界別40席組成。議會將迎接第八屆，邱達根認為，第九屆可探討調整議席組成比例，包括科創界別如能有多於一個議席「會是好事」。

「我認為地區和功能組別都有其較重要的代表性，選委會界別會否也有些方向呢？例如某些比例是與行業有關，我覺得可以拋出來大家思考。」邱達根以科創界為例，現屆不少議員關心及熟悉科技、各黨有代表跟進創科政策，但跟政府或業界溝通、提交建議時，「屬於相應界別的議員就順暢些」。他舉例，現時本港有逾萬中醫師，但立法會未設中醫界，認為議席的行業分佈應考慮哪些原則，是否包括GDP佔比或從業員人數等都值得社會討論。