明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

邱達根：吸科企來港 要續加快供地 邊平整邊接洽 免投資者離去

【明報專訊】《施政報告》提出多項吸引創科企業落戶香港的措施，創新科技界立法會議員邱達根接受本報專訪，回顧在任近4年來本港創科發展，認為以往政府角色較被動，主要是針對業界發展提供補助或支援，至今屆政府「主動性更強」，更強調產業發展。推動產業需有土地，邱達根認為未來要繼續加快，倡平整土地與洽企業落戶可同步進行。他又認為，下屆議會過後，可探討調整議席組成比例，包括若科創界能增一個議席「會是好事」。

明報記者 鄭律銘

邱達根說，以往政府針對創科政策更多是考慮工作市場、勞動人口的關係，以及對企業的扶持等，認為是為創科發展打基礎，但他認為推動科技發展需着眼未來發展方向，舉例外國推動科技發展亦由政府選定產業扶持，舉例日本汽車製造及微電子、韓國通訊及文化產業等，現已有不錯成就。

現勢頭不錯 需說服社會續撐

在香港，他以現屆政府提出發展生物科技為例，相關產業以往佔香港GDP不大，但現時香港有不錯發展勢頭，包括有不少相關專家，亦有不少相關公司來港募資上市。他形容，要一個領域有所發展「需十年八年、非三兩年的事」，目前最大挑戰是面對經濟起伏，如何說服社會在政府資源較緊張下繼續支持指定領域發展。他建議，可考慮透過政府提供誘因，鼓勵公營及私營版塊更多試用本地科企技術或產品，令業界有應用場景可發展成長。

至於本港長年的土地問題，邱達根說，「沒有老闆會跟你保證，5年後來香港投資」，投資計劃一定是當前決定，建議未來兩三年陸續有創科土地可平整之際，當局同步與企業洽落戶，加快流程。他說「speed to the user（滿足用家需求的速度）很重要」，若落實規劃已是五六年後，投資者或已離去。

再下屆立會可探討組成

現時立法會由直選20席、功能界別30席及選委會界別40席組成。議會將迎接第八屆，邱達根認為，第九屆可探討調整議席組成比例，包括科創界別如能有多於一個議席「會是好事」。

「我認為地區和功能組別都有其較重要的代表性，選委會界別會否也有些方向呢？例如某些比例是與行業有關，我覺得可以拋出來大家思考。」邱達根以科創界為例，現屆不少議員關心及熟悉科技、各黨有代表跟進創科政策，但跟政府或業界溝通、提交建議時，「屬於相應界別的議員就順暢些」。他舉例，現時本港有逾萬中醫師，但立法會未設中醫界，認為議席的行業分佈應考慮哪些原則，是否包括GDP佔比或從業員人數等都值得社會討論。

上 / 下一篇新聞