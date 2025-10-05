明報新聞網
村民憂窄路難負荷 建21層高樓損景觀

【明報專訊】城規會今年1月批准於荃灣芙蓉山村改劃約1.1公頃土地建私人住宅及安老院。曾任荃灣區議會增選委員的芙蓉山社區關注組成員王化民擔憂發展對居民的影響。他說芙蓉山村路窄，交通不便，若新建的安老院遇緊急情况，後果不堪設想。

恐安老院遇緊急耽誤

王化民說，現時僅有一條狹窄、坡度較陡斜的車路經過改劃的發展地帶，最多僅容一輛車通過，若未來興建私人住宅和安老院，將有極大交通需求，尤其安老院長者常要送院檢查，有緊急情况還需召救護車，現時道路難以完全滿足日後需求，若出現爭路，遇上緊急情况時或會耽誤寶貴時間。

王透露，由於通往發展地帶的道路屬私家路，一直以來僅保持有限度維護，業主未有斥資修路，故關注組過去曾組織村民集資購買水泥等物料修路。

現時私人發展僅覆蓋小部分芙蓉山村，只影響部分村民，但王化民認為發展商為求發展，高聳建築拔地而起，將破壞芙蓉山村整體環境。他說現時改劃地塊曾是綠化帶，建兩三層村屋對景觀亦有影響，遑論日後建兩幢21層私人住宅，冀發展商可重新審視，維持低度開發。

翻查資料，芙蓉山村改劃地塊的發展商為盛快有限公司。記者曾透過網絡搜索公司官網、諮詢長春社及芙蓉山村民等，以求聯絡公司查詢，但均未成功，暫未能向公司查詢回應。

（城市保育）

