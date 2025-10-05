村民憂窄路難負荷 建21層高樓損景觀

恐安老院遇緊急耽誤

王化民說，現時僅有一條狹窄、坡度較陡斜的車路經過改劃的發展地帶，最多僅容一輛車通過，若未來興建私人住宅和安老院，將有極大交通需求，尤其安老院長者常要送院檢查，有緊急情况還需召救護車，現時道路難以完全滿足日後需求，若出現爭路，遇上緊急情况時或會耽誤寶貴時間。

王透露，由於通往發展地帶的道路屬私家路，一直以來僅保持有限度維護，業主未有斥資修路，故關注組過去曾組織村民集資購買水泥等物料修路。

現時私人發展僅覆蓋小部分芙蓉山村，只影響部分村民，但王化民認為發展商為求發展，高聳建築拔地而起，將破壞芙蓉山村整體環境。他說現時改劃地塊曾是綠化帶，建兩三層村屋對景觀亦有影響，遑論日後建兩幢21層私人住宅，冀發展商可重新審視，維持低度開發。

翻查資料，芙蓉山村改劃地塊的發展商為盛快有限公司。記者曾透過網絡搜索公司官網、諮詢長春社及芙蓉山村民等，以求聯絡公司查詢，但均未成功，暫未能向公司查詢回應。

（城市保育）