芙蓉山村起私樓 50年觀音廟瀕拆 凝聚村民花炮會料需遷 觀音誕傳承現危機

明報記者 方寧

發展商獲准改劃 擬建兩廈及安老院

芙蓉山村無實際邊界，一般以北面引水道、東面河流和南面芙蓉山路為界。該村今年1月獲城規會批准改劃地塊，預計提供608伙住宅、328個安老院牀位及140個停車位，區域覆蓋區內碩果僅存的觀音大利堂花炮會。芙蓉山村民、花炮會主席趙崇業透露，現時花炮會位於觀音大利堂，以寺廟形式管理，每逢農曆二月十九、六月十九和九月十九，村民會齊聚慶祝觀音誕，各自帶備豐富祭品向觀音和土地公上香，現場設花牌，還會敬拜花炮。祭拜完畢後，眾人會下山聚餐、競投福品，如若適逢二月十九正誕，鼎盛時能設約30圍酒席，非正誕的誕日也有約40至50人到場。

每逢賀誕 外遷村民回村相聚

趙崇業說，花炮會於1970年代成立，會址原位於山下，其後配合政府興建九號幹線，於2003年遷至現址，前後有逾50年歷史，傳至自己已是第三代。他說，七八十年代時，芙蓉山村民多住在木屋，隨市區及地鐵建設發展拆遷，有近半村民已搬到大埔、上水等買樓居住，但他們在賀觀音誕時仍會回村相聚，維繫感情，「這些就是鄉村的文化」。芙蓉山村社區關注組認為，土地信仰與社區關係密切，若花炮會因未來發展遭清拆，觀音誕活動或出現傳承危機。

村民憂失租屋 家族記憶消散

發展規劃範圍內還有多戶寮屋，住戶或需搬離，趙崇業的祖屋亦在其中。他說小時候與7個兄弟等共約16個家人一起住在祖屋，現時兄弟分散香港各處，祖屋僅供他和女兒等五六人居住。他說得知有發展商收回土地時很傷感，因祖屋保存趙氏家族的記憶，現卻面臨清拆。他說祖屋不租不賣，早前有東南亞裔人上門求租，他亦拒絕。

73歲林太的居所雖未在規劃範圍內，但她亦不希望發展商起樓，擔憂開發私人住宅會影響當地動物生境。她說自己在附近飼餵約20多隻流浪貓和三四隻流浪狗，區內更有猴子、野豬等棲息，若進一步開發，必然會砍樹、打地基和封路，屆時環境破壞和噪音會迫使動物遷離，建成高樓亦影響原有開揚視野和風景。

長春社：小廟缺錢難遷 或最終停辦

長春社高級保育經理黃競聰說，若發展商最終決定清拆大利堂，花炮會或需搬遷，若堂址未有妥善安排，搬遷過程或致村民網絡瓦解，觀音誕傳承或受挑戰。他說佛教寺院與民間廟宇都會供奉觀音，觀音大利堂供奉觀音為民間信仰，參拜者多是芙蓉山村原居民，較少新人加入，加上大利堂現以私廟形式管理，多憑藉競投等方式籌措經費，財政緊絀，若最終要搬遷，或因開銷大、過程繁瑣而停辦，賀誕傳統恐會隨之消失。

（城市保育）